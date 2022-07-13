Aşının değil Kovid’in yan etkileri tehlikeli: Organ reddine yapay zekayla teşhis

Uzun Kurban Bayramı tatili sonrası uzmanlar, Kovid-19 vaka sayılarında artış olabileceğine dikkat çekerek, hatırlatma dozunun aksatılmadan yapılması gerektiğini vurguluyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, virüsün yan etkilerinin çok tehlikeli olduğunu belirtti.

HAREKETLİLİK ARTARSA BULAŞMA ARTAR

Kovid-19 ile mücadelenin henüz sona ermediği uyarısını yineleyen Prof. Ertuğrul, “İnsan hareketliliği bayram tatili ile birlikte çok yoğun biçimde arttı. Özellikle büyük şehirlerden Anadolu’ya doğru bir akım var. Sonrasında bunun bir geri dönüşü olacak. Maske kullanımı ve diğer kurallar tamamıyla unutulmuş durumda. Pandeminin başından beri söylediğimiz gibi insan hareketliliği artarsa bulaşma oranı da artacaktır” diye konuştu.

MUTLAKA HATIRLATMA

Son aşının üzerinden altı ay geçmesi durumunda aşının mutlaka yaptırılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Ertuğrul, Kovid-19’un yan etkisinin aşının yan etkisinden daha riskli olduğunu söyledi. Ertuğrul, “Kovid geçirildiğinde bilimsel çalışmalara göre normalden yaklaşık 7-8 kat fazla kalp krizi riskiniz var. Pıhtı atma, pankreası tutarsa şeker hastası olma riskiniz var. Sinir sistemi tutulumuyla birlikte demans problemlerinde, parkinson problemlerinde, alzheimer problemlerinde artma var. Ortaya çıkacak bu problemlerle, bilimsel çalışmaları karşılaştırdığımızda hala insanların aşıya karşı olmaları benim açımdan anlamlandırabileceğim bir şey değil” şeklinde konuştu.

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Hafif atlatmanın yolu aşı ve maske

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Faruk Aydın, vakaların yeniden yükseldiğini, virüse yakalananların hastanelerde tedavi görmeye başladığını belirterek, “Şu an sert dalga başlamış durumda ve bunu hafif atlatmanın yöntemleri belli. Bu dalgayı aşı ve maskeyle geçirmek zorundayız. Bu yöntemleri uygulamazsak, farklı bir şey bekleyemeyiz” dedi.

65 yaş ve üstü ile bağışıklık sistemi düşük kişilerin Kovid-19 varyantından korunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Aydın, “Hala ölüm riski olan bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ve vakaların artması durumunda bu oranın da artacağını öngörebilmek mümkün” diye konuştu.

Organ reddine yapay zekayla teşhis

Boğaziçi ve Harvard üniversiteleri ortaklığında kalp naklinin ardından vücudun organı reddedip etmediğinin erken teşhisle anlaşılmasını sağlamak amacıyla geliştirilen yapay zeka çalışması literatüre girdi. Çalışmayla ilgili bilgi veren Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. Mehmet Turan, herhangi bir nakil sonrasında, bağışıklık sistemi tarafından yabancı bir doku olarak algılanan organın, vücut tarafından ilk aşamada reddedildiğini ve nakil geçiren kişinin ömür boyu bağışıklık sistemini baskılayıcı birtakım ilaçlar kullandığını anlattı.

DOZLAR AYARLANIYOR

Mehmet Turan, nakilden daha önemli olanın sonraki süreçte uygulanan tedavi yöntemi ve ilaçların dozları olduğunu yineleyerek, “Yaptığımız yapay zeka, karar destek mekanizması olarak pataloglarımıza, doktorlarımıza yardımcı olabilecek. Erken evrede birtakım retlerin olduğunu ve doz ayarlanmasına gidilmesi gerektiğini doktora söyleyebilecek bir sistem” dedi.

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Turan, literatüre kazandırılan yapay zekanın hastanelerde kullanılmaya başlanması için birtakım onay ve testlerden geçmesi gerektiğini aktardı.