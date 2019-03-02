Hayat Askeri helikopter ile taşındı
GENEL SAĞLIK

Askeri helikopter ile taşındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan 78 yaşındaki

Aziz Kuyu, Türk Silah Kuvvetlerine ait helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Haber Merkezi AA
78 yaşındaki Aziz Kuyu'nun taşınma anı
78 yaşındaki Aziz Kuyu'nun taşınma anı

Sarmakay köyüne bağlı Olaklı mezrasında yaşayan yüksek tansiyon ve şeker hastası Aziz Kuyu'nun rahatsızlanması üzerine, yakınları telefonla İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinden yardım talep etti.

Bingöl Valiliği, yolun kapalı olması nedeniyle hastanın hava yoluyla taşınması için Milli Savunma Bakanlığından helikopter talebinde bulundu.

Bunun üzerine Kara Kuvvetlerine ait bir helikopter mezraya yönlendirildi.

Helikopterle Bingöl 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na nakledilen hasta, burada bekleyen 112 Acil Servis ambulansıyla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alından Kuyu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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