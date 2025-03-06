Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
At sırtında Mekke'ye giden 3 hacı adayı Tekirdağ'da mola verdi: İlgiyle karşılandılar

At sırtında Mekke'ye giden 3 hacı adayı Tekirdağ'da mola verdi: İlgiyle karşılandılar

12:116/03/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Tekirdağ'da mola verdi.
İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Tekirdağ'da mola verdi.

İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara gitmek için yola çıkan 3 hacı adayı Türkiye'deki yolculuklarını sürdürüyor. İspanya'dan 3,5 ay önce at sırtında yola çıkan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, Tekirdağ'a geldi. Çerkezköy ilçesinde mola veren hacı adayları ilgiyle karşılandı.

İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara gitmek için yola çıkan 3 hacı adayı Türkiye'deki yolculuklarını sürdürüyor.


İspanya'dan 3,5 ay önce at sırtında yola çıkan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, Tekirdağ'a geldi.


Çerkezköy ilçesinde mola veren hacı adayları ilgiyle karşılandı.


Harkassi, İspanya'dan hacı olmak için yola çıktıklarını, Avrupa'da pek çok ülkeyi geçmeleri sonrası Türkiye'deki yolculuklarını sürdürdüklerini söyledi.


At sırtında yolculuk

Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi Çerkezköy'de de çok sıcak karşılandıklarını ifade eden Harkassi, "Başta polis ekipleri olmak üzere herkes bize çok yardımcı oldu. Çerkezköy polisi tarafından iftar yemeğimiz verildi ve duş ihtiyacımız için bize çok yardımcı oldular. Burada olmaktan çok mutluyuz. Ayrıca bize duş ve iftar imkanı sağlayan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Harkassi, Türkiye rotalarının İstanbul, Ankara, Aksaray, Adana ve Hatay olarak devam edeceğini ifade etti.


Ekip molaları ve dinlenmeleri sonrası at sırtında İstanbul'a yola koyuldu.


#İspanya
#Hac
#At

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılıyor