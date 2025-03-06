At sırtında Mekke'ye giden 3 hacı adayı Tekirdağ'da mola verdi: İlgiyle karşılandılar

Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi Çerkezköy'de de çok sıcak karşılandıklarını ifade eden Harkassi, "Başta polis ekipleri olmak üzere herkes bize çok yardımcı oldu. Çerkezköy polisi tarafından iftar yemeğimiz verildi ve duş ihtiyacımız için bize çok yardımcı oldular. Burada olmaktan çok mutluyuz. Ayrıca bize duş ve iftar imkanı sağlayan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.