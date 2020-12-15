Ateş vücuda ciddi zorluklar yaşatabiliyor. Enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, aşılar, sıcak çarpması vb. gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

Bireyin yüksek ateşine aslen neyin sebep olduğuna bağlı olarak aynı zamanda bir takım ek belirti ve semptomlar görülebilir. Yüksek ateşin diğer belirtileri arasında baş ağrısı, dehidrasyon yani susuzluk, genel anlamda zayıflık, i̇ştah kaybı, kas ağrıları, sinirlilik, terleme ve titreme bulunmakta. Peki, ateş nasıl düşürülür? Evde tedavi yöntemleri nelerdir?

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Evde ateş nasıl düşürülür?

Ateş vücutta sıvı kaybına ve dehidrasyona yol açar, bu yüzden bolca su, meyve suyu ve çorba tüketilmelidir. Bir yaşından küçük çocuklar için dehidrasyon durumunda kullanmak için elektrolit ve sudan oluşan solüsyonlar kullanılabilir. Hasta bolca istirahat etmelidir, yoğun fiziksel aktivite ateşi daha da artırabilir bu da riskli durumlara yol açar. Ayrıca hastayı serin tutmak gerekir. Bu nedenli kalın kıyafetler giyilmemeli, oda ısısı fazla yüksek olmamalı ve yalnızca tek bir yorgan ya da battaniye kullanılmalıdır.

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Ateş düşürmek için sırasıyla şu yöntemler uygulanabilir:

1- Bol bol su içmek: Enfeksiyon hastalarının çok sıvı kaybetmesinden kaynaklı olarak sıvı kaybetmesini önlemek için gün içinde içilen normal su miktarında da fazla su tüketilmesi tavsiye edilir.

2- Hava almak: Yüksek ateş kişilerde üşümeye neden olmaktadır. Bundan dolayı ateşi çıkan kişi kat kat giyinmek isteyerek ısınmak ister. Bu durum vücut ısısının artmasına neden olarak ateşin düşmesine engel olmaktadır. Bundan dolayı yaşam alanında hava sirkülasyonu olması, daha hafif ve rahat bir şeyler giyerek çok soğuk olmamakla birlikte serin yerlerde kalınması gerekmektedir.

3- Ilık duş: Ateşin düşmesi için soğuk duş doğru kabul edilse de yanlış bir tutumdur. Vücut ısısının düşmesi için ılık su ile duş alınması tavsiye edilir.

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4- Islak havlu: Vücut ısısının düşmesi için ıslak havlu veya bezi koltuk altı, alın ve esneye koyarak ateşin düşmesi hızlandırılabilir.

5- Sirkeli su: En yaygın bilinen ateş düşürme yöntemlerinden biri de sirkeli su ile müdahaledir. Sirkeli ılık su ile ıslatılan bez alın ve ense bölgesine koyarak vücut ısısı düşürülmeye çalışılabilir.

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Nasıl yüksek ateş olduğu anlaşılır?

Yetişkinler için yüksek ateş değerleri:

– Rektal ya da kulaktan ölçüm: 38 C ve üzeri

– Ağızdan ölçüm: 37,8 C ve üzeri

– Koltuk altından ölçüm: 37,2 C ve üzeri

Çocuklar için yüksek ateş değerleri:

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– Rektal ya da kulaktan ölçüm: 38,1 C ve üzeri

– Ağızdan ölçüm: 37,6 C ve üzeri

– Koltuk altından ölçüm: 37,4 C ve üzeri