Avrupa Yetim Eli 2026 Kurban çalışmalarına başladı

Asya’dan Avrupa’ya, Balkanlar’dan Afrika’ya uzanan geniş coğrafyada ihtiyaç sahiplerine ulaşan Avrupa Yetim Eli, 2026 yılı kurban organizasyonu kapsamında hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz yıl 30’u aşkın ülkede gerçekleştirdiği kurban organizasyonuyla hayırseverlerin vekâletlerini on binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaştıran dernek, bu yıl hedefini büyüterek daha fazla insana ulaşmayı amaçlıyor.

Kurban organizasyonunu gerçekleştireceği 30’u aşkın ülkede 50’den fazla temsilci görevlendirecek olan dernek, kesim süreçlerini sahada bizzat denetleyerek elde edilen etlerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasını sağlayacak.

Avrupa Yetim Eli’nin 2026 yılı kurban organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avrupa Yetim Eli Genel Başkanı Abdurrahim Altun, geçen yıl 30’u aşkın ülkede on binlerce aileye kurban eti ulaştırdıklarını belirterek, bu yıl da benzer kapsamda bir çalışma yürüteceklerini söyledi.