Avrupa'nın göbeğinde rezalet

Özellikle Roman asıllı yeni annelere uygulandığı söylenen alıkonulma süreci boyunca kadınlara şiddet uygulandığı ve ırkçı saldırılar yapıldığı öne sürülüyor.

AP haber ajansı bahsi geçen iddiaların doğruluğunu araştırmak için Slovakya'ya gitti. Slovakya'da doğum yapan Roman asıllı Monika Krcova, hastanede neler yaşadığını anlattı.

Roman asıllı Monika Krcova

4 günden daha erken sürede taburcu olmak isterse sağlık personelinin kendisini engelleyeceğini bildiğini söyleyen Monika, doğumdan iki gün sonra ziyaret saati sırasında kapıların kilitli olmamasını fırsat bilerek kaçtığını belirtiyor. Birkaç gün sonra bebeğini almak için hastaneye giden Monika'ya bu defa da yasa dışı olarak 20 Euro ceza kesildi.

Doktorların doğum yapan kadınları bırakmamasının sebebi ise hükumet tarafından ödenen ek gelir hakkını kaybetmemek. Slovakya Sağlık Bakanlığı sağlık durumu ne olursa olsun doğum yapan kadınların 4 gün boyunca bebekleri ile beraber hastanelerde kalmasını öneriyor.

Fotoğraflar: AP

Fakat birçok hastane bakanlığın önerisini zorunlu olarak uyguluyor ve bebekleri sürekli olarak farklı testlere tabi tutuyor.

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