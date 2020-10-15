ZAFER AKIN

Son aylarda yaşanan güzel hadise, Türkiyemiz’de Ayasofya’yı bir medeniyet krizi gibi takdim etmeye çalışanlara karşı, sağduyunun hâkim gücünü göstermesi bakımından önemliydi. Kararlılıkla yıllar süren Ayasofya mücadelesinde yaşanan mutlu son; bu mabedi fethettikten sonra camiye çeviren Genç Fatih’in emanetine sadakati gösterdi. Tarihi roman alanına katkı sunmaya devam eden Muhsin İlyas Subaşı, “Ayasofya Tebessümü” adlı kitabında yakın zamanda ibadete açılan yapının geçmişini anlatıyor. Subaşı, Mihrabad Yayınları arasından çıkan kitabında yakın ve uzak tarihi olaylar arasında insani bir arkeolojinin izini sürüyor.

KANLI TRAVMA

Ayasofya, dinler tarihi açısından iki farklı kültür ve medeniyetin önemli bir merkezi binasıdır. Yapının geçmişi, din ile insan ilişkisi açısından düşünülmeye de değerdir: “İslam öncesi döneminde Hıristiyanlığın merkez üssü durumundaki bu bina, iki defa inşa edilmiş, ikisinde de insan eliyle tahribata uğrayarak yıkılmıştır. ‘Din ile insan’ ilişkisi açısından meseleye baktığımız zaman, insanlar binaları Allah için değil, kendileri için yapınca bu değişmez kaderin kurbanı olmaktan kurtulamamaktadır. Çünkü insan, Allah’ın esaslarını koyduğu dini değil, mahiyetini kendilerinin tayin etmek istediği dini ön plana çıkarmak istemektedirler. Nitekim 360 tarihinde açılan ilk kilise, Patrik’in sürgün edilmesi üzerine ayaklanan halkın burasını yıkıp harabeye çevirmesiyle sonuçlanmıştır. 415’te yeniden inşa edilen ikinci kilise, arkasından gelen yeni bir saldırı sonucu; 532 yılındaki Nika Ayaklanması’nda yeniden harabeye çevrilmiştir. Bu ayaklanma Bizans’ı yıkıma götüren bir sosyal travmadır. Bizans İmparatoru Justinyanus, kendisine tepki gösteren 30 bin insanı hipodroma doldurup kılıçtan geçirerek ortadan kaldıran kanlı bir vahşetin sorumlusudur. Bu cinayetten beş yıl sonra kilise, işte bu günahsız insanların kanından doğmuştur. 537’de, kendisini toplumuna ve insanlığa affettirmek için böyle bir kilise inşa edilmiş ve düşe kalka, bin 500 yılda, bugünlere ulaşabilmiştir.” Bu alıntı, farklı kültürlerde yaşanan insani hırsların göstergesidir.

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HER EZAN BİR SAĞANAK

Aydınlatma görevini üstlenenler, büyük problemlerin üstesinden gelmeye cesaret edebilirlerse insanlığa kalıcı hizmet vermiş olurlar. Ayasofya’nın ibadete açılması meselesi tartışılmaya başlandığı yıllardan bu yana, hep sancılı problemlerle boğuşulmuştur. Bunu, kendi kaderinin ufkuna karşı korumak ve kullanabilmek için de insanımızın üzerine düşen önemli sorumluluklar olmalıydı. Bugün siyasetin girmemesi gereken tek alan mabetlerdir. İbadet mekânları ortak duyarlılık alanlarıdır. İlkel kavim ve kabile dinlerinden semavi dinlere kadar, bütün inanç sistemleri, varlıklarını böyle bir kültür ortamında korumaya çalışmışlardır. Ayasofya’nın yıllar sonra kavuştuğu özgürlük, bugün orada okunan her vakit ezanla bir tebessüm sağanağı oluşturur. Kitap, “Ayasofya Tebessümü” adını sırf bu yüzden hak etmiş olmalıdır.