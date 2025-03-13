Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin'in hesabına erişim engeli getirildi

Ahmet Nesin’in eşi, tiyatro eğitmeni ve yazar Hilal Nesin hakkında çeşitli dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarından dolayı ‘terör örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla dava açılmıştı. Daha önceki soruşturma ve davalar nedeniyle üç yıl önce Fransa’ya iltica etmek zorunda kalan Nesin hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.