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Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin'in hesabına erişim engeli getirildi

Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin'in hesabına erişim engeli getirildi

23:3713/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Hilal Nesin'in hesabına erişin engeli getirildi.
Hilal Nesin'in hesabına erişin engeli getirildi.

Daha önce Mehmetçileri hedef alan ve Suriye ile ilgili skandal paylaşımlara imza atan Aziz Nesin’in firari gelini Hilal Nesin'in X hesabına erişim engeli getirildi.

Ahmet Nesin’in eşi, tiyatro eğitmeni ve yazar Hilal Nesin hakkında çeşitli dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarından dolayı ‘terör örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla dava açılmıştı. Daha önceki soruşturma ve davalar nedeniyle üç yıl önce Fransa’ya iltica etmek zorunda kalan Nesin hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ermeni işgalciler için ağıtlar yakan, Türk askerine hakaret eden, son dönemde ise her gün Suriye üzerine mezhepçilik paylaşımları yapan Hilal Nesin'in X hesabına erişim engeli getirildi.


#Hilal Nesin
#Aziz Nesin
#X
#Sosyal medya

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