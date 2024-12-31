Yazar Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Nesin hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında videoda konuşmacı olarak bulunan Ahmet Nesin hakkında gözaltı kararı verildi. Ancak, Nesin'in 2016'da yurt-dışı çıkış kaydı olduğu tespit edilmesi üzerine, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.