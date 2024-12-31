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Yazar Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı

Yazar Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı

14:1331/12/2024, Tuesday
G: 31/12/2024, Tuesday
Yeni Şafak
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hedef alan Ahmet aziz Nesin hakkında yakalama kararı verildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hedef alan Ahmet aziz Nesin hakkında yakalama kararı verildi.

Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, kişisel YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. 2016’da yurt dışına çıkış yaptığı öğrenilen Nesin’e yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, yazar Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında sosyal medyada yayınladığı videoda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.


Yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Nesin hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında videoda konuşmacı olarak bulunan Ahmet Nesin hakkında gözaltı kararı verildi. Ancak, Nesin'in 2016'da yurt-dışı çıkış kaydı olduğu tespit edilmesi üzerine, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


AK Partili Özlem Zengin'e hakaretler savurdu

TBMM Genel Kurulu'nda kanun teklifinin 20'nci maddesi üzerinde görüşmeler sürerken DEM Parti Kocaeli vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında, 'çıplak arama' tartışması yaşanmıştı.


Gergerlioğlu'nun "çıplak arama" iddiaları üzerinden Özlem Zengin'e yüklenmesini Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin çirkin ifadelerle yorumladı.


Zengin'e hakaret eden Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


#Özlem Zengin
#Ahmet Nesin
#Meclis

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