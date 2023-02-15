Babala Tv ofisinde skandal sözler: AFAD'a gerek yok benimle muhatap olabilirsin

Hatay'da meydana gelen deprem sonrası Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'nin "Yarseli Barajı patladı" iddiası sonrası enkazda arama kurtarma çalışmaları sonlanmış ve alan terk edilmeye başlanılmıştı. Baraj patladı iddiasının ardından alandan uzaklaşan bir arama kurtarma personelin paylaşımı yürekleri dağladı. Alanı terk etmek zorunda kalan personel, "Çok az kalmıştı. İki saatte 3 metre sürünerek girdiğim bir yerdi. Baraj patladı, sel geliyor diye apar topar çıkardılar bölgeden. Döndüğümüzde cansız bedenini çıkardık. Bir kadın sırf bu yüzden öldü" ifadelerini kullandı.