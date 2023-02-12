Oğuzhan Uğur’dan baraj patladı yalanı ile ilgili açıklama: “Olabilir”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığına yönelik iddialar sonrası kentte panik oluştu. Bölgedeki vatandaşlar araçlarla ya da koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. İnsanların bulundukları alandan kaçmaya başlamasının ardından polis ve jandarma iddianın asılsız olduğunu bildirdikleri anonslarla oluşan panik havasını engellemeye çalıştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır." dedi. Kirişci, "Art niyetli çevreler millet-devlet kaynaşmasının olduğu bir süreci bozmak için büyük bir gayret gösteriyorlar" ifadelerini kullandı. Asılsız iddiaları ilk olarak Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Babala TV'nin piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Bugün AFAD Risk Azaltma Müdürü Tatar da baraj iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "sosyal medyadan gördüğünüz her bilgiye inanmayın" diye konuştu.