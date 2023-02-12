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Oğuzhan Uğur’dan baraj patladı yalanı ile ilgili açıklama: “Olabilir”

Babala TV tarafından ortaya atılan "Yarseli Barajı patladı” iddiası, deprem bölgesinde bulunan arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sekteye uğrattı. Babala TV'nin moderatörlüğünü yapan Oğuzhan Uğur konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ekip arkadaşının yanlış teyit aldığını söylerken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yavaşlatan asılsız “Yarseli Barajı patladı” iddiası için ise "olabilir" ifadesini kullandı.

02:53 . 12/02/2023 Pazar
Diğer
Oğuzhan Uğur

Oğuzhan Uğur

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sahadaki arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ekipler enkaz ile mücadele ederken bir yandan da asılsız ihbarlar ile mücadele etmek zorunda kalıyorlar.


Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Babala TV tarafından Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığına yönelik bir iddia ortaya atıldı.


Babala TV tarafından ortaya atılan bu iddia yüzünden çalışmalar sekteye uğradı


Ekipler çalışmalarını durdurup güvenli bir yere gitmek için harekete geçtiğinde iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı. Arama kurtarma ekipleri daha sonrasında gecikmeli de olsa yeniden çalışmalarına devam etti.


Oğuzhan Uğur, “Yarseli Barajı patladı” iddiasının asılsız çıkmasının ardından Instagram hesabı üzerinden bir açıklamada yaptı.


Uğur açıklamasında, ekip arkadaşlarının yanlış teyit aldığını söylerken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aksatan yalan haber içinse ‘olabilir’ ifadesini kullandı.



Bakanlık AFAD vali yalanladı: Hatay'da kaosa neden olan 'Yarseli Barajı patladı' yalanını Babala TV yaymış
Bakanlık AFAD vali yalanladı: Hatay'da kaosa neden olan 'Yarseli Barajı patladı' yalanını Babala TV yaymış

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığına yönelik iddialar sonrası kentte panik oluştu. Bölgedeki vatandaşlar araçlarla ya da koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. İnsanların bulundukları alandan kaçmaya başlamasının ardından polis ve jandarma iddianın asılsız olduğunu bildirdikleri anonslarla oluşan panik havasını engellemeye çalıştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır." dedi. Kirişci, "Art niyetli çevreler millet-devlet kaynaşmasının olduğu bir süreci bozmak için büyük bir gayret gösteriyorlar" ifadelerini kullandı. Asılsız iddiaları ilk olarak Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Babala TV'nin piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Bugün AFAD Risk Azaltma Müdürü Tatar da baraj iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "sosyal medyadan gördüğünüz her bilgiye inanmayın" diye konuştu.


#OğuzhanUğur
#babalatv
#deprem
#hatay
#baraj
2 saat önce
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Oğuzhan Uğur’dan baraj patladı yalanı ile ilgili açıklama: “Olabilir”
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