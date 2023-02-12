Oğuzhan Uğur’dan baraj patladı yalanı ile ilgili açıklama: “Olabilir”

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Oğuzhan Uğur
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sahadaki arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ekipler enkaz ile mücadele ederken bir yandan da asılsız ihbarlar ile mücadele etmek zorunda kalıyorlar.
Ekipler çalışmalarını durdurup güvenli bir yere gitmek için harekete geçtiğinde iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı. Arama kurtarma ekipleri daha sonrasında gecikmeli de olsa yeniden çalışmalarına devam etti.
Oğuzhan Uğur, “Yarseli Barajı patladı” iddiasının asılsız çıkmasının ardından Instagram hesabı üzerinden bir açıklamada yaptı.
Uğur açıklamasında, ekip arkadaşlarının yanlış teyit aldığını söylerken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aksatan yalan haber içinse ‘olabilir’ ifadesini kullandı.