Dünyanın gençleri bu yıl diplomasi için Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda buluştu

Genç Diplomasi Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu, “Krizler Çağında İnsani Diplomasi” temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başladı. Farklı dillerin, farklı coğrafyaların ve farklı hikâyelerin buluştuğu adada, gençler dünyanın en ağır krizlerini kendi iradeleriyle müzakere ediyor. Program boyunca 7 panel, 6 özel oturum ve 6 simülasyon komitesi; karar alıcılarla gençleri aynı masada buluşturuyor.

Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir, “Forumun bugüne denk gelmesi tesadüf değil. Birleşmiş Milletler’in 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü için bu yıl belirlediği tema, “Farklı Bağlamlar, Ortak Hedefler.” Adada bir araya gelen gençlerin tablosu da tam olarak bunu anlatıyor: 30 farklı millet, 33 farklı şehir, 107 farklı okul; ve hepsinin ortak bir gayesi.” açıklamasında bulundu.

Yedi panel, altı özel oturum, altı komite

Bu yıl birbirinden değerli onur konuklarını gençlerle buluşturan forum, zengin bir programa ev sahipliği yapıyor. 14 Ağustos Perşembe günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15 Ağustos Cuma günü ise Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gençlerle bir araya gelecek. Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca yürütülen altı komitede; Filistin’den Sudan’a, Lübnan’dan Suriye’ye, Myanmar’dan Doğu Akdeniz’e uzanan güncel krizler, gençlerin gözünden ve devlet ciddiyetiyle masaya yatırılıyor.

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