Bakan Dr. Osman Aşkın Bak öğrencileri GSB spor okullarına davet etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Eğitim - Öğretim yılının sona ermesiyle tatile çıkacak olan öğrencileri, ücretsiz yararlanabilecekleri GSB Spor Okulları’na davet etti.
Bakan Bak, GSB Spor Okullarının Kurban Bayramı’nın ardından açılacağını belirterek, çocuk ve gençlerin spor aracılığıyla sosyalleşmesini ve spor yapma alışkanlığı kazanmasını çok önemsediklerini söyledi.
2022 – 2023 Eğitim - Öğretim yılının sona ermesinin ardından tatile çıkacak olan öğrencileri GSB Spor Okulları’na davet eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, çocuk ve gençlerin spor aracılığıyla sosyalleşmesini ve spor yapma alışkanlığı kazanmasını çok önemli olduğunu vurguladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları 4 Temmuz’da başlıyor.
Daha önceki yıllarda 29 Haziran’da açılışı yapılan GSB Spor Okulları, Kurban Bayram tatili nedeniyle 4 Temmuz’da öğrencilere kapılarını açacak.
05-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin ücretsiz yararlanabileceği GSB Spor Okulları için kayıtlar yapılmaya başlandı.
Tüm branşlarda yapılacak eğitimlerden yararlanmak isteyen çocuklar ve gençler, Türkiye’nin 81 ilindeki Gençlik ve Spor İl veya İlçe Müdürlüklerine giderek form doldurarak başvuru yapabilecek. GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarında eğitimler, bakanlık bünyesinde faal durumda olan tesislerde gerçekleştirilecek.