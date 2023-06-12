Bakan Dr. Osman Aşkın Bak öğrencileri GSB spor okullarına davet etti

“Küçük yaştan spor alışkanlığı edinmeyen çocuklar, çağın getirdiği obezite, erken yaşta bozulan fizik yapısıyla karşı karşıya kalabiliyor. Çocukların hayatına sporu katmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Her çocuk sporcu olacak diye bir kural yok ancak her çocuk bir spor branşı ile tanışmalı. Spor alanları, aktivite ortamları aynı zamanda sosyalleşmenin sağlandığı yerlerdir. Çocuklarımız GSB Spor Okullarında yeni arkadaşlıklar kuracak, yeni sosyal bir çevreye sahip olacaktır. Spor ile ilgilenen çocukların öğrenim hayatında daha başarılı olduğu da yadsınamaz bir gerçek. Bu yüzden sporun yaşam tarzı haline getirilmesi önem arz ediyor.”