Bakan Koca duyurdu: 2022'de üç milyon kişiye kanser taraması yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tanı koyulan kişilerin tedavilerinin başladığını açıkladı.
11:34 . 19/01/2023 Perşembe
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,
"Bakanlığımız 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yaptı. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ve aile hekimliklerince yapılan taramaların yaklaşık 800 bini meme, 1,2 milyonu kalınbağırsak, 700 bini rahim ağzı kanseri taraması. Taramada tanı konanların tedavisi başladı"
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