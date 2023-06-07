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Bakan Koca: SMA tedavisi için İstanbul’a nadir hastalıklar hastanesi kurulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da yeni bir hastane kuracaklarını, bu hastanenin hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacağını açıkladı.

11:04 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

SMA konusunda son derece hassas olduklarını ifade eden Koca, bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammüllerinin olmadığını söyledi.


"Gen tedavisinin kimlere uygulanabileceği belirlendi"

Koca, "SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. Gen terapisi konusunda gelince, SMA Bilim Kurulu kimlere uygulanabileceğini belirledi, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek." dedi.


"Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul’da yeni bir hastane kuruyoruz"

Ayrıca bu konuda önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Koca, "Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul’da yeni bir hastane kuruyoruz. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak. Hastane ile aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip tedaviyi de kendimiz uygulayacağız." diye konuştu.


Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri

Sağlıklı yaşam konusunda önemli adımları olduğunu aktaran Koca, şöyle devam etti:

"65 yaş üstü vatandaşlarımıza, 250 kişiye bir hekim ve iki hemşire oranıyla hizmet vereceğimiz bir sistemi duyurmuştuk. Büyüklerimizin sağlık durumlarını yakın takip etmek üzere; Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin kurulması için yönetmeliğimiz yayımlandı. 80 yaş üstünden başlamak üzere bu projemizi hayata geçiriyoruz. Yani her 250 kişi için bir yaşam merkezi, bir hekim, iki hemşire, bir tıbbi sekreter olmak üzere planladığımız bir uygulama.


Büyüklerimizin herhangi bir sağlık sorunu, reçete veya rapor ihtiyacı olduğunda, uzaktan sağlık hizmeti sunumuyla birlikte bu merkezlerden hizmet almasını sağlayacağız. Gerektiğinde bu hastalarımız için hastane randevuları dahil tüm işlemleri takip edilecek. Kişi, sağlık sorunu yaşadığında o birimi arayacak. O birim gerektiğinde hastayı evinde ziyaret edecek, gerektiğinde hastanede refakat edebilecek. Bu uygulama yeni başlıyor."


"Aile diş hekimliği uygulamasını Türkiye genelinde başlatıyoruz"

Aile diş hekimliği uygulamasının 3 ilde pilot olarak başladığını hatırlatan Koca, "Şimdi tüm Türkiye genelinde başlatıyoruz. Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. Yaklaşık 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak. Bu alanda halihazırda görev yapan diş hekimlerimize ilaveten yeni alımlar da yaparak bu sayıyı tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.


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#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanlığı
#SMA
#hastane
#gen terapisi
#SMA ilacı
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