Umre dönüşü karantinaya alınanlarla ilgili Sağlık Bakanı'ndan açıklama: Ayrı odalara yerleştirildiler

Umreden dün geceden itibaren yurda dönen 10 bin 330 vatandaşımız, Ankara ve Konya'daki 5 öğrenci yurda yerleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Umreden gelen Türk vatandaşları Ankara'da karantinaya alındı: Boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirildiler

UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2020

GÜNDEM Umreden gelen Türk vatandaşları Ankara'da karantinaya alındı: Boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirildiler