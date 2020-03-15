Hayat Umre dönüşü karantinaya alınanlarla ilgili Sağlık Bakanından açıklama Ayrı odalara yerleştirildiler
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Bakan Koca'dan karantina açıklaması: Koronavirüs şüphesi bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır

Umre dönüşü karantinaya alınanlarla ilgili Sağlık Bakanı'ndan açıklama: Ayrı odalara yerleştirildiler

Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş, Ankara ve Konya'daki 5 öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir" dedi. Koca, şüpheli bulunanların da gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testlerinin yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Umreden dün geceden itibaren yurda dönen 10 bin 330 vatandaşımız, Ankara ve Konya'daki 5 öğrenci yurda yerleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!" ifadelerini kullandı.

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