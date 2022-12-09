Hayat Bakan Kocadan MHRS çağrısı
GENEL SAĞLIK

Bakan Koca’dan MHRS çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MHRS üzerinden randevu alarak uzmana görünen, herhangi bir hastalık tanısı konmayan, tedaviye ihtiyaç duymayan çoook hastamız var." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Koca’dan MHRS çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MHRS üzerinden randevu alarak uzmana görünen, herhangi bir hastalık tanısı konmayan, tedaviye ihtiyaç duymayan çoook hastamız var. İyi olduğumuzu doktordan duymak güzel olmasına güzel ama tedavisi gecikirse üzüleceğimiz hastaları düşünelim." açıklamasında bulundu.

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