Bakan Tekin Ramazan programında konuştu: Geçmişteki Ramazan duygusunu yaşatabilmeliyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin iftar programına katıldı.
Şair Nurullah Genç'in sunumuyla ekranlara gelen 'Bir Başka Ramazan' programının geçtiğimiz gün konuğu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu. Ramazanın ruhuna ve okullarda yaşattığı havaya değinilen programda Bakan Tekin geçmişteki Ramazan duygusunun yaşatılmasına vurgu yaptı.
Bakan Tekin'in o açıklamaları şöyle:
"Fazla nostalji statükoyu besler. Çok böyle bir yerde kalırız biz artık, dolayısıyla benim şimdiki ramazanlarda hep bu duygunun devam etmesini arzu ediyoruz. Geçmişte bizim yaşadığımız o güzel ortamın, hoşgörü ortamının... Ben hatırlıyorum pide fırınının ekmek fırınının kuyruğunda beklerken normal zamanlarda birbirlerine bağıran küs olan insanların o sıcak iftara tam 3-5 dakika kala ekmeği alıp eve götürmek için milletin birbirini ezdiği, o hoşgörü tamamen ramazanın kendi duasından kaynaklanan şeydir. Allah bu duyguyu eksik etmesin. Bu hoşgörü iyi niyet beraberinde o toplumsal birliği, bütünlüğü, yardımlaşmayı hepsini beraberinde getiriyor. Bu sökülüp alındığı an bizi toplum ve millet yapan değerler içimizden eksilmiş olacak.
Cep telefonları, bilgisayarlar, sanal ortamlar bu kadar şey varken bunlardan yararlanmamak çok doğru bir şey değil. Biz o eski Ramazan duygusunu içinde yaşadığımız koşullarla beraber ona uyumlu olarak ama ruhunu kaybetmeden yaşatabilmemiz lazım."
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1 saat önce