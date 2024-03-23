Bakan Tekin Ramazan programında konuştu: Geçmişteki Ramazan duygusunu yaşatabilmeliyiz

"Fazla nostalji statükoyu besler. Çok böyle bir yerde kalırız biz artık, dolayısıyla benim şimdiki ramazanlarda hep bu duygunun devam etmesini arzu ediyoruz. Geçmişte bizim yaşadığımız o güzel ortamın, hoşgörü ortamının... Ben hatırlıyorum pide fırınının ekmek fırınının kuyruğunda beklerken normal zamanlarda birbirlerine bağıran küs olan insanların o sıcak iftara tam 3-5 dakika kala ekmeği alıp eve götürmek için milletin birbirini ezdiği, o hoşgörü tamamen ramazanın kendi duasından kaynaklanan şeydir. Allah bu duyguyu eksik etmesin. Bu hoşgörü iyi niyet beraberinde o toplumsal birliği, bütünlüğü, yardımlaşmayı hepsini beraberinde getiriyor. Bu sökülüp alındığı an bizi toplum ve millet yapan değerler içimizden eksilmiş olacak.