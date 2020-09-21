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Hayat Bakan Varank ilk kez TRTde yayınlanacak dedi Gezegenin Kara Kutusu Antarktika
TELEVİZYON

Bakan Varank ilk kez TRT'de yayınlanacak dedi: 'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Türk bilim insanlarının 'Beyaz Kıta'daki serüvenini anlatan bu görsel şöleni sakın kaçırmayın." ifadesiyle 'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeselin 24 Eylül tarihinde saat 22.00'de TRT Belgesel, 27 Eylül saat 17.45'te de TRT 1 kanallarından yayınlanacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeseli 24 Eylül Perşembe günü yayınlanacak.
Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeseli 24 Eylül Perşembe günü yayınlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeselinin izleyicilerle ilk kez TRT ekranlarından buluşacağını bildirdi.

Bakanın Twitter hesabından duyurusunu yaptığı paylaşım ise şöyle:

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Belgesel ekibi bilim insanlarına adım eşlik ett

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından düzenlenen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi boyunca, bir belgesel ekibi de bilim insanlarına adım adım eşlik etti.

Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeselinin afişi

35 saatlik ham görüntülerden üretilen "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli 57 dakika sürüyor.

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