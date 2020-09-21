Bakan Varank ilk kez TRT'de yayınlanacak dedi: 'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeselinin izleyicilerle ilk kez TRT ekranlarından buluşacağını bildirdi.
Bakanın Twitter hesabından duyurusunu yaptığı paylaşım ise şöyle:
“Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli izleyicilerle ilk kez @trt ekranlarında buluşacak.
Türk bilim insanlarının Beyaz Kıta'daki serüvenini anlatan bu görsel şöleni sakın kaçırmayın!
📺 @TRTBelgesel
📆 24 Eylül Perşembe
⏰ 22:00
📺 @TRT1
📆 27 Eylül Pazar
⏰ 17:45 pic.twitter.com/NNOobZxE2j
“Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli izleyicilerle ilk kez @trt ekranlarında buluşacak.
Belgesel ekibi bilim insanlarına adım eşlik ett
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından düzenlenen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi boyunca, bir belgesel ekibi de bilim insanlarına adım adım eşlik etti.
35 saatlik ham görüntülerden üretilen "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli 57 dakika sürüyor.