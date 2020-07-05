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Hayat BAKSI 20 yaşını maskelerle kutluyor
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BAKSI 20. yaşını maskelerle kutluyor

Doğduğu köye yıllar sonra hayalleriyle dönen ressam Hüsamettin Koçan burada açtığı müzeyle hem uluslararası ödüller aldı hem de sanat dünyasına yeni bir pencere açtı. Bu yıl çeşitli etkinliklerle 20. Yaşını kutlamaya hazırlanan Baksı Kültür ve Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Hüsamettin Koçan, bu etkinlikleri oluştururken Anadolu’nun kültürel mirasından ilham aldıklarını söylüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Baksı Müzesi
Baksı Müzesi

Baksı yolculuğu 20. yılını tamamlıyor. Çağdaş müzeciliği yepyeni bir anlayışla Anadolu’nun kültür varlıkları haritasına katan, geleneği gelecekle buluşturan Baksı projesi, 20. yılını sürprizlerle dolu zengin bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Bir yıl boyu devam edecek olan kutlama etkinlikleri söyleşilerden, sergilere, atölye çalışmalarından teşvik ödüllerine kadar oldukça zengin bir yelfazede gerçekleyecek.

Baksı Kültür ve Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan, “20. yıl programını oluştururken, Baksı’nın Anadolu’nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından ilham alan bir proje olduğunu hep göz önünde tuttuk” diyor ve ekliyor: “2000 yılının Temmuz ayında, müze inşaatı için vurulan ilk kazmayla başlayan Baksı yolculuğu o günden bu yana kesintisiz biçimde sürüyor, eklenen yeni duraklar ve yeni yolcularla giderek büyüyor, gelişiyor. Geçen bu 20 yılda, kapılarımızı tıpkı Anadolu’nun kendisi gibi, farklılıklara açık tutmayı ilke edindik.Sanat ve zanaat arasındaki yüksek duvarları ortadan kaldırdık. Kendimizi salt seyirlik bir müze olmakla sınırlamadık. Çocuklarla sanat eğitimini, kadın istihdamını, yöresel kalkınmayı, yaşam kalitesini yükseltmeyi temel alan yeni bir model oluşturduk. Bu anlayış dünden bugüne tüm projelerimize ışık tutmaya devam ediyor.”

Hüsamettin Koçan

AŞİNA SERGİSİ

Baksı Müzesi’nde yer alan, Şakir Gökçebağ’ın heykel ve yerleştirmelerinden oluşan sergisi “Aşina” Temmuz sonuna dek devam edecek. Gökçebağ bu kapsamlı sergide gündelik yaşamın içinden, sıradan nesneleri etkileyici bir dille yepyeni formlara dönüştürüyor.

Gökçebağ sergisinin ardından, Baksı’nın 20. yıl programı çerçevesinde Ekim ayında, birbiri ardına üç yeni sergi açılacak. Bu sergilerden ilki “20. Yıl için 20 Yapıt” başlığını taşıyor. Depo Müze’de izleyicilerle buluşacak olan sergi, pandemi sürecinin gündelik yaşantımızın vazgeçilmezleri arasına kattığı “maskeler”i konu ediniyor. Sergide, çağrı yapılan 20 sanatçı ve tasarımcının, hem bir kullanım aracı, hem de bir kavram olarak maskeyi odağına alan özgün yapıtları yer alacak.Katılan isimler arasında; Mustafa Horasan, İrfan Önürmen, Mike Berg, Alp İşmen, Beyza Boynudelik, Mehmet Dere, Fırat Engin, Ferhat Özgür, Gülcan Şenyuvalı, Halit Berker, Özlem Süer, Simay Bülbül, Merve & Kerem Ariş (uniqka), Hatice Gökçe, Enis Karavil, Ayşegül Hotiç, Felekşan Onar ve Aykut Erol da yer alıyor.

KIRAÇ SIRTTA HEYKEL

  • Bir diğer sergi ise Baksı Müzesi’nin yanı başında, açıkhavaya yerleşecek heykellerle gerçekleşiyor. Baksı Tepesi’nin üzerinden Çoruh nehrini seyredecek bu heykeller 10 sanatçının üretimlerini biraraya getiriyor. Bu sanatçılar, Yunus Tonkuş, Tuğrul Selçuk, Elif Süsler, Mike Berg, Ali Teoman Germaner, Nermin Er, Güler Güngör, Kemal Tufan, İbrahim Koç ve Hüsamettin Koçan. (Baksı Müzesi, pazartesi günleri dışında her gün 10:00-19:00 saatleri arasında gezilebiliyor. www.baksi.org )

Altı şehirde 150 yetenekli çocuğa burs

Baksı Müzesi’nin, İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ve Aydın Doğan Vakfı desteğiyle her yıl düzenlediği Öğrenci Sanat Şenliği’nin 8.incisi bu yıl kapsamını daha da genişleterek gerçekleşecek ve toplam 150 öğrenciye burs verilecek. Öğrenci Sanat Şenliği kapsamında, güzel sanatlar alanındaki yetenekli ilk ve ortaokul öğrencileri belirleniyor, öğrencilere 1 eğitim yılı boyunca burs desteği verilerek eğitimlerine katkıda bulunuluyor. Bayburt, Erzurum ve Trabzon’un yanı sıra, bu yıl şenlik kapsamına komşu iller, Gümüşhane, Erzincan ve Rize de ekleniyor, böylelikle ulaşılan şehir sayısı altıya çıkıyor.

Ödüller Kasım 2020’de

  • Baksı Müzesi, bu yıl ayrıca Anadolu Ödülleri projesini başlatıyor. Bundan böyle her yıl düzenli olarak verilecek Anadolu Ödülleri’nin ilki Kasım 2020’de sahiplerini bulacak. Baksı Müzesi 2021 mevsimine ise kapsamlı bir Osman Dinç sergisiyle girecek. Dinç’in “Gözlem Evi” başlıklı sergisi 2021’e damgasını vuracak. 20. yıl kutlamalarının bir diğer önemli halkası ise Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın geliştirdiği, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı büyük bir projenin start alması olacak. Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan, uluslararası ödüllü “Kadın İstihdam Merkezi” binasının temeli 2021 Mayıs’ında törenle atılacak.

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