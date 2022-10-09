Bal gibi sinema filmi: 'Dikkat Köpek Var' beyaz perdede

Yapımcı ve oyuncu Nusret Toplar’ın hayvan haklarına dikkat çekmek için hazırladığı ve internette ilk kez seyirciyle buluşan “Dikkat Köpek Var” dizisi şimdi de beyaz perdeye taşınıyor.

FİLMDE BAŞKA SÜPRİZLERİMİZ DE VAR

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde çekimleri başlayan absürt komedi türündeki filmin başrolünde, ödüllü eğitimli köpek Bal yer alıyor. Projenin sahibi ve filmin başrol oyuncularından Almanya doğumlu oyuncu Nusret Toplar, sokak hayvanlarına olan sevgisi dolayısıyla böyle bir film çekiyor. Toplar, çektiği dizinin birinci sezonunun YouTube’da yayınlandığını, ikinci sezonda ise sinema filmi olarak, seyirciyle buluşturacaklarını söylüyor. Toplar, “Bal, projemize katıldı diye çok mutluyuz. Seyircilerin diziden bekledikleri konular hariç filmde başka sürprizlerimiz var” diyor. Dizinin her bölümünün 20-30 dakika olduğunu dile getiren Toplar, ikinci sezonda insanları biraz sinemaya yönlendirmek istediklerini belirterek, çekimlere göre filmin 90-120 dakika arasında olacağını kaydediyor.

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HERKES SEVDİ AMA Z KUŞAĞINI HEDEFLEDİK

Almanya’da 12 yıl oyunculuk yaptıktan sonra, 2018’de Türkiye’ye yerleşen Toplar, dizinin 1,5 yıldır yayında olduğunu ve çok beğenildiğini vurguluyor. Toplar şunları söylüyor: “Herkes devamını bekliyor. Biz birinci sezonu YouTube’da bir bölümü çekip, ondan sonra yayınlayıp ikinci bölümü yapmadık. İki ayda 13 bölüm çektik. Ondan sonra YouTube’a hepsini koyduk, herkes istediği zaman bütün bölümleri izleyebilsin diye.” Diziyi çocuklardan yetişkinlere, toplumun her kesiminden insanların izlediğine dikkati çeken genç oyuncu, “Dizinin içeriği aslında herkese göre. Hayvanseverler, hayvan derneklerinde çalışanlar, 30 ve 60 yaş arasındakiler izledi. Ama aynı anda Z kuşağına da ulaşmak için bazı absürt komedi sahneleri de diziye ekledik. Şu anda izleyicimiz kitlemiz 13’ten yukarıya açık. Filmde de öyle olacak.” ifadelerini kullandı.

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MURAT BEY VE KÖPEĞİNİ ANLATIYOR

Nusret Toplar, filmin konusuna ilişkin, şunları kaydetti: “Başrollerimiz Murat Bey ve köpeği Bal. Murat Bey bir polis. Teoman isimli bir amiri ve amirinin ‘Bal’ adında bir köpeği var. Murat Bey, amiri Teoman vurulduktan sonra istemeye istemeye de olsa köpeği sahipleniyor. İlk başta biraz uzak kalıyor. Yasak ırktan bir köpek olduğu için alışık değil. Sonradan da onsuz yaşayamıyor. O kadar sevmeye başlıyor. Bal’ın sayesinde belki filmin sonunda kötü bir adamı yakalayacaklar. Daha fazlasını anlatmayayım. Ama filmin sonunda köpeğin sayesinde her şey güzel olacak. Bal’sız film olmaz.” Filmde oynayan Bal’ın hayat hikâyesini de anlatan genç yönetmen, “Bal şu anda eğitim alıyor. İlk başta öğrendiğimiz kadarıyla Bal’ı sokakta bulmuş ve ölü zannetmişler. Çünkü hâlsiz ve çok kilo vermiş hâldeymiş, hiç yerinden oynamıyormuş. Onu kurtardılar ve sonra sahiplendiler. Sonradan çok akıllı bir köpek olduğunu anladılar. Eğittiler ve arama kurtarma köpeği oldu.”Çekimlerin 5 haftada tamamlanabileceğini aktaran Toplar, birkaç farklı dilde, 2023’ün ilk 3 ayında da vizyona girmeyi planladıklarını açıkladı. (A.A)

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HAYVANLARIN SUÇU YOK

Oyuncu Nusret Toplar, dizide sokak hayvanlarına iyi davranma üzerine mesajlar verdiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Filmde de biraz yasak ırk konusunu ön plana getirmek istiyoruz. Çünkü hayvan sevmeyen veyahut da çekinen insanlar var köpeklerden. Çünkü büyük ve güçlü köpek olarak gördükleri için korkuyorlar. Ama aslında onların suçu yok. Sahipleri iyiyse, onlara o gücü kötü olarak kullanmasını öğretmeseler, onlar dünyanın en bal köpekleri gibi. Bunu göstermek istiyoruz. Hiçbir köpek suçlu değil, hiçbir köpek yasak ırk olamaz. Bizim için senede 365 gün Hayvanları Koruma Günü’dür. Bunu insanlara sunmak istiyoruz. O korkuyu almak istiyoruz. Çünkü sebepsiz bir korku. Sokak kedileri, sokak köpekleri, onlar da birer can. Sevmiyor veya korkuyorsanız, bunu kabul ediyorum. Ama zarar vermeyin. Biz hayvanseverler onlara mamalarını verip, su koyarsak lütfen dağıtmayın. Biz zaten yeterince mama dağıtıyoruz. Ama zarar vermeyin. Zarar verirseniz bunu kabul etmeyiz.” Yapımcılığını Nussi Prodüksiyon’un üstlendiği filmin yönetmen koltuğuna Ece İşbilen Dağ ve Deniz Cem Dağ oturuyor. Senaryosunu Memet Güzelbeyoğlu ve Caner Yalçın’ın kaleme aldığı filmde ayrıca Onur Büyüktopçu, Güney Kılınç, Mutlu Güney, Dilara Ortagüz, Serli Alyanakyan, Buse Şen, Ülkü Toplar, Ergün Özfırıncı, Kayahan Akkoç, Behtan Merter, Caner Yılmaz, Emin Boztepe, Fatih Kocapehlivanlar, Rabia Toprak, Buket Akpunar ve İlke Al rol alıyor.