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Bal kabağı tatlısı nasıl yapılır?

Kış mevsimi deyince akla gelen tatlıların arasında bal kabağı gelir. Hem yemeği hem de tatlısı olan kabak evlerin vazgeçilmezi. Kışa hazırlanırken bir de bal kabağı tatlısı yapmaya ne dersiniz. Şimdiden afiyetle yiyin...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bal Kabağı Tatlısı.
Bal Kabağı Tatlısı.

Bal kabağı tatlısı bir çok insanın ağzını sulandıracak türden bir tatlı. Aşağıya tarifini bıraktık, yapması size kalıyor. Kolay gelsin...

Bal Kabağı Tatlısı.

Bal Kabağı Tatlı Tarifi İçin Malzemeler

1 Kg Küp Küp Doğranmış Bal Kabağı

2 Su Bardağı Toz Şeker

1 Çorba Kaşığı Limon Suyu

1 Çimdik Tuz

Bal kabağı tatlısı kaç dakikada hazırlanır?

3 saat dinlenmesi gereken bal kabağı tatlısı 25 dakikada pişer.

Bal kabağı tatlısı kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan bal kabağı tatlısının kalorisi 116,8.

Bal kabağı tatlısı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Bal kabağı tatlısı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 8,5 lira.

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