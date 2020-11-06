Bal kabağı tatlısı nasıl yapılır? Kış mevsimi deyince akla gelen tatlıların arasında bal kabağı gelir. Hem yemeği hem de tatlısı olan kabak evlerin vazgeçilmezi. Kışa hazırlanırken bir de bal kabağı tatlısı yapmaya ne dersiniz. Şimdiden afiyetle yiyin...

Haber Merkezi 06 Kasım 2020, 10:46 Son Güncelleme: 06 Kasım 2020, 11:01 Yeni Şafak