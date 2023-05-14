|
Hayat

Bal tüketirken bunlara dikkat!

Doğanın besleyici tatlandırıcısı olarak bilinen balın faydaları yüzyıllardır bilinmekte. Beyaz şekerin doğal alternatifi olan bu altın renkli sıvı, geleneksel tıpta asırlardır kullanılmakta. Bitki Araştırmaları Uzmanı Dr. Muammer Yıldız, birçok hastalığın doğal şifası olan ve faydalı bir gıda olarak tüketilen balın kullanımı ve korunması için önemli bilgiler paylaştı.

04:00 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dr. Muammer Yıldız, balın tüketimine ilişkin ahşap kaşık uyarısında bulundu.

Dr. Muammer Yıldız, balın tüketimine ilişkin ahşap kaşık uyarısında bulundu.

Arıların mucizevi bir ürünü olarak karşımıza çıkan bal hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Muammer Yıldız, “Metal kaşık balın kimyasını etkileyebiliyor. Baldaki moleküllerin yok olmasına veya farklı bir tepkimeye girmesine sebep oluyor. Bu sebeple kolay temizlenebilen kolay kolay bakteri barındırmayan şimşir gibi ağaç türlerinden ahşap kap ve kaşık kullanılmasını öneriyoruz. Ayrıca şimşir ağacı işlenirken kimyasal bir işleme girmeyip Anadolu’nun kaşık ustaları tarafından elde oyularak yapılmakta olduğundan daha sağlıklıdır” dedi.


BALIN EN BÜYÜK DÜŞMANI SU


Balın saklanması ve uzun süre bozulmadan korunması için de önemli bilgiler veren Fitoterapi Uzmanı Dr. Muammer Yıldız şunları söyledi;


Bal, uzun ömürlü bir gıdadır. Balın ömrü bin yıl olarak biliniyor hatta Bazı kaynaklar 5000 yıllık Mısır mumyalarının açılması sırasında mumyanın bozulmaması için kullanılan balın hala yenebilecek kıvamda olduğunu yazmaktadır. Oradaki balın mumyalanmış ve belirli geometrik hesaplar ile yaşam alanı oluşturulmuş mezar ve piramitlerin etkisi ile 5000 yıl kalabilmiştir.

Bal ömrünün en büyük düşmanı su olduğu için bala ıslak kaşık değdirmeden tahta kaşık ile tüketilmeli, güneş ışınlarından, havadan koruyarak saklanmalıdır.



#Bal
#Balın Faydaları
#Balın Saklanması
#Muammer Yıldız
3 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çankırı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları