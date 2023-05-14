Bal tüketirken bunlara dikkat!

Arıların mucizevi bir ürünü olarak karşımıza çıkan bal hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Muammer Yıldız, “Metal kaşık balın kimyasını etkileyebiliyor. Baldaki moleküllerin yok olmasına veya farklı bir tepkimeye girmesine sebep oluyor. Bu sebeple kolay temizlenebilen kolay kolay bakteri barındırmayan şimşir gibi ağaç türlerinden ahşap kap ve kaşık kullanılmasını öneriyoruz. Ayrıca şimşir ağacı işlenirken kimyasal bir işleme girmeyip Anadolu’nun kaşık ustaları tarafından elde oyularak yapılmakta olduğundan daha sağlıklıdır” dedi.





BALIN EN BÜYÜK DÜŞMANI SU





Balın saklanması ve uzun süre bozulmadan korunması için de önemli bilgiler veren Fitoterapi Uzmanı Dr. Muammer Yıldız şunları söyledi;





Bal, uzun ömürlü bir gıdadır. Balın ömrü bin yıl olarak biliniyor hatta Bazı kaynaklar 5000 yıllık Mısır mumyalarının açılması sırasında mumyanın bozulmaması için kullanılan balın hala yenebilecek kıvamda olduğunu yazmaktadır. Oradaki balın mumyalanmış ve belirli geometrik hesaplar ile yaşam alanı oluşturulmuş mezar ve piramitlerin etkisi ile 5000 yıl kalabilmiştir.

Bal ömrünün en büyük düşmanı su olduğu için bala ıslak kaşık değdirmeden tahta kaşık ile tüketilmeli, güneş ışınlarından, havadan koruyarak saklanmalıdır.







