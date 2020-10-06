Balık buğulama nasıl yapılır? Balık buğulama tarifi ve malzemeleri Balık buğulama nasıl yapılır? Balık buğulama tarifi ve malzemeleri Isıyı eşit bir şekilde dağıtan ve yemeğinizin daha lezzetli olmasını sağlayan döküm tencerede hazırladığımız levrek buğulama lezzetiyle parmakları yedirtecek. Protein, kalsiyum ve vitamin deposu levreğin bu halini yemeye doyamayacaksınız. Peki balık buğulama nasıl yapılır? Balık buğulama tarifi ve malzemeleri...

Haber Merkezi 06 Ekim 2020, 11:33 Yeni Şafak