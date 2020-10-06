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Hayat Balık buğulama nasıl yapılır? Balık buğulama tarifi ve malzemeleri
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Balık buğulama nasıl yapılır? Balık buğulama tarifi ve malzemeleri

Balık buğulama nasıl yapılır? Balık buğulama tarifi ve malzemeleri

Isıyı eşit bir şekilde dağıtan ve yemeğinizin daha lezzetli olmasını sağlayan döküm tencerede hazırladığımız levrek buğulama lezzetiyle parmakları yedirtecek. Protein, kalsiyum ve vitamin deposu levreğin bu halini yemeye doyamayacaksınız. Peki balık buğulama nasıl yapılır? Balık buğulama tarifi ve malzemeleri...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Levrek
Levrek

Pratik ve kolay yapılışı ile akşam yemekleri için mükemmel bir tercih olacak döküm tencerede levrek buğulama tarifini mutlaka deneyin. Enfes yemek tarifi levrek buğulama için tarife buyurun...

Döküm Tencerede Levrek Buğulama Tarifi

Malzemeler:

1 Çorba Kaşığı Sızma Zeytinyağı

1 Adet Halka Doğranmış Kuru Soğan

1 Adet Temizlenmiş Deniz Levreği

1 Adet Halka Doğranmış Domates

4 Dilim Limon

1 Kase İkiye Bölünmüş Patates

2 Yaprak Kuru Defne Yaprağı

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Çekilmiş Taze Karabiber

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Levrek Buğulama Nasıl Yapılır?

Zeytinyağını tencerenin dibine döküp üzerine soğan halkalarını dizin. Üzerine tuzlanmış ve karabiberlenmiş balığı yerleştirin. Kenarlara domates, limon, patates ve defne yapraklarını dizin.

Bir miktar tuz serpin. Üzerine bir bardak soğuk su ekleyip tencerenin ağzını kapatın. Orta ateşte yarım saat suyunu kontrol ederek pişirin.

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Levrek buğulama kaç dakikada pişer?

15 dakikada hazırlanan levrek buğulama 30 dakikada pişer.

Levreğin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan levreğin kalorisi 82.

Levrek yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Levrek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 23 lira.

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