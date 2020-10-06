Balık buğulama nasıl yapılır? Balık buğulama tarifi ve malzemeleri

Pratik ve kolay yapılışı ile akşam yemekleri için mükemmel bir tercih olacak döküm tencerede levrek buğulama tarifini mutlaka deneyin. Enfes yemek tarifi levrek buğulama için tarife buyurun...
Döküm Tencerede Levrek Buğulama Tarifi
Malzemeler:
1 Çorba Kaşığı Sızma Zeytinyağı
1 Adet Halka Doğranmış Kuru Soğan
1 Adet Temizlenmiş Deniz Levreği
1 Adet Halka Doğranmış Domates
4 Dilim Limon
1 Kase İkiye Bölünmüş Patates
2 Yaprak Kuru Defne Yaprağı
Yeteri Kadar Tuz
Yeteri Kadar Çekilmiş Taze Karabiber
Levrek Buğulama Nasıl Yapılır?
Zeytinyağını tencerenin dibine döküp üzerine soğan halkalarını dizin. Üzerine tuzlanmış ve karabiberlenmiş balığı yerleştirin. Kenarlara domates, limon, patates ve defne yapraklarını dizin.
Bir miktar tuz serpin. Üzerine bir bardak soğuk su ekleyip tencerenin ağzını kapatın. Orta ateşte yarım saat suyunu kontrol ederek pişirin.
Levrek buğulama kaç dakikada pişer?
15 dakikada hazırlanan levrek buğulama 30 dakikada pişer.
Levreğin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan levreğin kalorisi 82.
Levrek yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Levrek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 23 lira.