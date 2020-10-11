Balık için sofrada yer açın

Hamsi, palamut, lüfer, uskumru ve daha niceleri… Sonbaharla birlikte tezgahlarda sıkça rastladığımız balık, vücut direncimizi artıran etkisiyle, özellikle enfeksiyonların kapıda beklediği sonbahar ve kış mevsiminde bolca tüketmemiz gereken bir besin. Düşük yağlı ve yüksek kaliteli bir protein kaynağı olan balık aynı zamanda omega 3 deposu. Bunların yanı sıra A, D, B grubu (B2,B3,B6,B12) vitaminlerinden zengin ve fosfor, selenyum, çinko, iyot, kalsiyum ile magnezyum açısından iyi bir kaynak. Zengin içeriğiyle; kan basıncını düşürmeye, kalp krizi, felç ve Alzheimer riskini azaltmaya, hafızayı, kemikleri ve gözleri güçlendirmeye yardımcı olduğu, yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış. Sağlığımız üzerinde bu denli önemli etkiye sahip olan balığı soframızdan eksik etmemek gerekir. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Akkülah balıktan maksimum fayda sağlamanın 5 önemli kuralını anlattı.

Aybala Akkülah

YAĞDA KIZARTMAYIN, HAFİF SULU BIRAKIN

Özellikle küçük balıklarda tercih ettiğimiz kızartma yönteminde, yüksek ısıya maruz kalması nedeniyle yapılarının bozulması sonucu protein içeriği azalıyor. Ağırlığının yarısı kadar yağ çektiği için kalori miktarı ise artıyor. Balığın besin değerinin düşmemesi için ızgara, fırınlama veya buharda pişirme gibi daha sağlıklı teknikleri tercih edin. Balığı fazla pişirmeden, hafif sulu kalacak şekilde pişirmeye özen gösterin.

KILÇIKLARINI ATMAYIN

Hamsi ve istavrit gibi küçük balıkları, sağlığa olumlu etkilerini arttırmak için kılçıklarıyla tüketmenizde fayda var. Kılçıkta bulunan yüksek oranda kalsiyum ve fosfat içeriği özellikle kemik sağlığını koruyarak osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca eklem ağrılarına da iyi geliyor.

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ÜZERİNE BOLCA LİMON SIKIN

C vitamini balıkta en az bulunan bir vitamin. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Akkülah bu nedenle balığı bol limonla tüketmemiz gerektiğini belirterek, “Omega-3 kalp-damar sağlığını korumak ve vücut direncini arttırmak için vücudumuzda üretilmeyen, mutlaka dışarıdan almamız gereken önemli bir yağ asididir. Limonda bulunan C vitamini ve antioksidanlar omega-3’ün vücutta kullanımını arttırıyorlar” diyor. Salatalarınıza ve balığın üzerine limon sıkarak hem lezzetini hem de sağlığa olumlu etkilerini arttırabilirsiniz.

SOĞAN, SARIMSAK ŞART

Balığın vazgeçilmezi soğan ve sarımsağın içeriklerinde bulunan kuersetin gibi antioksidanlar bağışıklık sistemimizin daha güçlü olmasına katkı sağlıyorlar. Yapılan klinik çalışmalarda balığın içerdiği omega 3 yağ asitlerinin kan basıncı ve kandaki yağların düzeylerini düşürerek, insülin direncini azaltabildiği gösterilmiş. Özellikle yüksek kan şekeri seviyesine sahipsiniz balığın yanında tüketeceğiniz soğanla daha dengeli kan şekeri seviyesi elde edebilirsiniz.

YEŞİL SALATASIZ OLMAZ

Balığın yanına çok yakışan yeşil salatayı asla ihmal etmeyin.Marul, göbek ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler ile üzerine sıktığınız limonla C vitamini miktarını yükseltebilir, bu sayede balıkta bulunan omega-3’ün emilimini arttırabilirsiniz.

Oda sıcaklığında 2 saatten fazla bekletmeyin

“Balıktan maksimum fayda sağlayabilmek için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, taze olması” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Akkülah taze balığın özelliklerini şöyle anlatıyor: “Balığın gözleri parlak, solungaçları kırmızı-pembe ve derisi gergin olmalı. Kokmamalı ve pulları ellerinizi sürdüğünüzde hemen dökülmemeli. Ayrıca üzerine bastırdığınızda yüzeyinde çökme meydana gelmemeli.” Taze balıkların pullarını ve içini hemen temizlendikten sonra uygun bir kapta, buzdolabında 1-2 gün, derin dondurucuda ise 3-6 aydan fazla saklanabileceğini belirten Aybala Akkülah, “ Satın aldıktan veya buzdolabından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında 2 saatten fazla bekletilmeden tüketilmesi besin değeri kayıplarını azaltırken, bozulmaya bağlı gıda zehirlenmesini de önleyebiliyor” diyor.

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