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Balık pulu gençleştiriyor

Kayra Koray Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi bilime meraklı bir genç. 17 yaşında olan Yılmaz, atık balık pullarının “Balık pulu katkılı yapay ikame” isimli bir proje geliştirdi. Yılmaz, balık pullarından; kolajen proteini ve medikal alanda sık kullanılan kitosan üretti. Yılmaz’ın projesi, Türkiye, Malezya, Endonezya ve İran olmak üzere 4 farklı ülkeden 4 altın madalya, 2 özel ödül ve 2 yurt dışı temsilciliği ödülünü kazandı. Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzeme Uygulama ve Araştırma Merkezinde Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz ve Dr. Öğretim Üyesi Songül Ulağ da çalışmalarında Yılmaz'a destek verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balık pulu gençleştiriyor
Yılmaz, balık pullarından; kolajen proteini ve medikal alanda sık kullanılan kitosan üretti.

Proje üzerine çalışmalara devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Balık pulu katkılı geliştirdiğimiz deri ikamesi çalışması ile ülkemizi yurt dışında temsil ettik. Temel hedefimiz, üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise öğrencilerine teşvik programının da yardımıyla patentini almak ve uluslararası alanda bilimsel çalışma olarak yayınlamak" dedi.

ÜÇ BOYUTLU DOKU ÜRETİLİYOR

Atıkları geri dönüştürme fikriyle yola çıktıklarını belirten Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz ise, "Kayra’nın balık pullarında kolajen olduğunu fark etmesiyle araştırma yapmaya karar verdik. Balık pulundaki kolajeni nasıl elde edebileceğimizi ve elde edilen kolajeni sağlık alanında nasıl kullanabileceğimizi araştırmaya başladık. Kayra da kolajenden "3 boyutlu doku iskelesi" üretimini gerçekleştirdi. Dr. Öğretim Üyesi Songül Ulağ ve ben de danışmanlık yaptık. Türk Patent Enstitüsüne patent başvurusu yapıldı. Elde edilen kolajen ile deri yaraları iyileştirilecek ve onarılacak" ifadelerini kullandı.

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