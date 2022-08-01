Balık pulu gençleştiriyor

Proje üzerine çalışmalara devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Balık pulu katkılı geliştirdiğimiz deri ikamesi çalışması ile ülkemizi yurt dışında temsil ettik. Temel hedefimiz, üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise öğrencilerine teşvik programının da yardımıyla patentini almak ve uluslararası alanda bilimsel çalışma olarak yayınlamak" dedi.

ÜÇ BOYUTLU DOKU ÜRETİLİYOR

Atıkları geri dönüştürme fikriyle yola çıktıklarını belirten Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz ise, "Kayra’nın balık pullarında kolajen olduğunu fark etmesiyle araştırma yapmaya karar verdik. Balık pulundaki kolajeni nasıl elde edebileceğimizi ve elde edilen kolajeni sağlık alanında nasıl kullanabileceğimizi araştırmaya başladık. Kayra da kolajenden "3 boyutlu doku iskelesi" üretimini gerçekleştirdi. Dr. Öğretim Üyesi Songül Ulağ ve ben de danışmanlık yaptık. Türk Patent Enstitüsüne patent başvurusu yapıldı. Elde edilen kolajen ile deri yaraları iyileştirilecek ve onarılacak" ifadelerini kullandı.