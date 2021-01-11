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Ballı limon şerbeti tarifi: Ballı limon şerbeti nasıl yapılır?

Faydası saymakla bitmeyen bir lezzet: Ballı limon şerbeti

Evde çocuklarınıza gönül rahatlığıyla hazırlayacağınız, yapımı çok kolay bir şerbet: Ballı limon şerbeti. Faydasını saymakla bitiremeyeceğimiz bu lezzet, sabah aç karna içildiğinde de hem zindelik hem de sindirim sistemini hızlandırıyor. Peki ballı limon şerbet tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifimiz...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ballı limon şerbeti.
Ballı limon şerbeti.

Hiç bir katkı maddesi bulunmadan sevdiklerinizle tüketebileceğiniz bir içecek hazırladık sizler için. Ballı limon şerbetini çok beğeneceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Ballı limon şerbeti.

Ballı limon şerbeti tarifi için malzemeler

1 Su Bardağı Bal

1 Su Bardağı Sıcak Su

2 Adet Limon

5 Su Bardağı Soğuk Su

Ballı limon şerbeti.

Ballı limon şerbeti yapılışı

Balı genişçe bir kaba alın. 1 bardak sıcak suyu ekleyerek balı çözün. Limonu sıkın. Soğuk suyu ekleyin. Buz ve nane ile servis edin.

Ballı limon şerbeti.

Ballı limon şerbeti kaç dakikada hazırlanır?

Ballı limon şerbeti 10 dakikada hazırlanır.

Ballı limon şerbetinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan ballı limon şerbetinin kalorisi 61,3.

Ballı limon şerbetinin yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Ballı limon şerbetinin için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 18,5 lira.

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