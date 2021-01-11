Ballı limon şerbeti tarifi: Ballı limon şerbeti nasıl yapılır? Faydası saymakla bitmeyen bir lezzet: Ballı limon şerbeti Evde çocuklarınıza gönül rahatlığıyla hazırlayacağınız, yapımı çok kolay bir şerbet: Ballı limon şerbeti. Faydasını saymakla bitiremeyeceğimiz bu lezzet, sabah aç karna içildiğinde de hem zindelik hem de sindirim sistemini hızlandırıyor. Peki ballı limon şerbet tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifimiz...

Haber Merkezi 11 Ocak 2021, 08:35 Son Güncelleme: 11 Ocak 2021, 08:51 Yeni Şafak