Faydası saymakla bitmeyen bir lezzet: Ballı limon şerbeti

Hiç bir katkı maddesi bulunmadan sevdiklerinizle tüketebileceğiniz bir içecek hazırladık sizler için. Ballı limon şerbetini çok beğeneceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Ballı limon şerbeti tarifi için malzemeler
1 Su Bardağı Bal
1 Su Bardağı Sıcak Su
2 Adet Limon
5 Su Bardağı Soğuk Su
Ballı limon şerbeti yapılışı
Balı genişçe bir kaba alın. 1 bardak sıcak suyu ekleyerek balı çözün. Limonu sıkın. Soğuk suyu ekleyin. Buz ve nane ile servis edin.
Ballı limon şerbeti kaç dakikada hazırlanır?
Ballı limon şerbeti 10 dakikada hazırlanır.
Ballı limon şerbetinin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan ballı limon şerbetinin kalorisi 61,3.
Ballı limon şerbetinin yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Ballı limon şerbetinin için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 18,5 lira.