İşte Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosu: Sürpriz isimler var

Akdeniz'i Türk Gölü'ne çeviren Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin hikayesinin anlatılacağı Barbaroslar dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Merakla beklenen dizinin yayınlanan ilk tanıtımı bir hayli heyecan uyandırdı.
Caner Topçu - Ulaş Tuna Astepe - Engin Altan Düzyatan -
Yetkin Dikinciler
Eylül ayında yayın hayatına girmesi beklenen tarihi dizinin oyuncu kadrosu da dizi kadar merak ediliyor.
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizide Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun olduğu biliniyor.
Bahadır Yenişehirlioğlu
Birsen Altundaş'ın haberine göre, dizinin diğer oyuncuları da belli oldu.
Barbaros'un İzabel'i
Oyuncu Pelin Akil'in kadroya katıldığı öğrenildi. Akil
'İzabel' rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
Pelin Akil
Üç isim daha
Melis Babadağ ve Gülcan Arslan'ın kadroya katıldığı öne sürüldü. Yiğit Özşener’in de hikayede yer alacağı gelen bilgiler arasında.
Melis Babadağ
Gülcan Arslan
Yiğit Özşener