Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye koştu Beyninde 45 santim tümör çıktı
GENEL SAĞLIK

Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye koştu: Beyninde 4.5 santim tümör çıktı

Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye koştu: Beyninde 4.5 santim tümör çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 53 yaşındaki Ümmü Yanbaş, baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede beyninde 4.5 santim büyüklüğünde tümör olduğu belirlendi. Yapılan ameliyat sonrası Yanbaş, sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi İHA
53 yaşındaki Ümmü Yanbaş, ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.
53 yaşındaki Ümmü Yanbaş, ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Alanya’da yaşayan Ümmü Yanbaş (53) isimli vatandaş, denge kaybı, şiddetli baş ağrısı ve bulantı, kusma şikayetiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu beyinde 4.5 santim büyüklüğünde tümör tespit edilen Yanbaş, riskli bölgede olması nedeniyle acil ameliyata alındı. Beyin Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Hasan İdiz tarafından ALKÜ’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla Özer sağlığına kavuştu.

Çin aşısı yaptıran doktordan önemli açıklama: Antikor sonucu ortaya çıktı
KORONAVİRÜS
Çin aşısı yaptıran doktordan önemli açıklama: Antikor sonucu ortaya çıktı


AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Normal odaya alınarak tedavisi süren Yanbaş’ı ziyaret eden Dr. Hasan İdiz ameliyat süreci hakkında bilgi verdi. Yanbaş’ın son 1 yıldır şiddetli ağrılar çektiğini söyleyen İdiz, “Son bir aydır da denge problemi, yürüyememe, şiddetli baş ağrısı gibi şikayetlerle bize başvurdular. Çekilen beyin tomografisinde beyincik ve beyin sapının köşe dediğimiz alanında tümör tespit edildi. Tümörün bulduğu yer ise riskli bölgede olduğu için incelikle ve ivedilikle hareket ettik. Ameliyat başarılı geçti. Hastamızın genel durumu iyi” dedi.

'KORKMUŞTUK AMA BAŞARILI GEÇTİ'

Ümmü Yanbaş’ın oğlu Mustafa Yanbaş, annesinin 7 senedir bu hastalıkla mücadele ettiğini söyledi. Yanbaş, “Son bir hafta içerisinde şikayetleri daha sık görüldü. Beyinde tümör tespit edildi ve riski bir bölgede olduğunu öğrendik. Açıkçası korkmuştuk, aşırı riskli olduğu için ama başarılı bir ameliyat geçirdi” diye konuştu.

Uyku problemi yaşayan dikkat: Alzheimer riski yüksek
HAYAT
Uyku problemi yaşayan dikkat: Alzheimer riski yüksek

Kovid-19’ karşı koruyuculuğu kanıtlandı: Maske kenarına damlatılarak da kullanılabilir
KORONAVİRÜS
Kovid-19’ karşı koruyuculuğu kanıtlandı: Maske kenarına damlatılarak da kullanılabilir
Abone Ol Google News
Savunması ortaya çıktı

Savunması ortaya çıktı

Kayınvalidesini boğmaya kalkıştı "Virüs bulaşmasın diye" dedi.
Acil serviste dehşet

Acil serviste dehşet

​Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verildi.
İYİ Parti’den ihraç edilen Özdağ’ın parti kuracağı iddia edildi

​Savunma Sanayi Başkanı Demir'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama.
Geri adım atmayacağız

Geri adım atmayacağız

​Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki.

Tepki çeken tente

Tepki çeken tente

Fransız tarzındaki tente görenleri şaşırttı.

İki ay içerisinde 92 kişinin canını aldı.
Türkiye'ye<br>siper olacak

Türkiye'ye
siper olacak

​Hisar-U sistemleri S-400'lerin yerini alacak.
Türk askeri<br>göreve başladı

Türk askeri
göreve başladı

​Milli Savunma Bakanlığı ilk görüntüleri paylaştı.
Yeni felaket kapıda

Yeni felaket kapıda

Muhalefetin başbakan adayı acı gerçeği açıkladı..
Yoğun kar<br>yağışı bekleniyor

Yoğun kar
yağışı bekleniyor

​Meteoroloji olumsuzluklara karşı uyardı.
Türk işi gol

Türk işi gol

​Milli yıldızlar Fransa'yı sallamaya devam ediyor.
Su içmeye<br>kalkınca fark etti

Su içmeye
kalkınca fark etti

​Denizli'de gece yarısı maganda dehşeti.
DSÖ müjde verdi

DSÖ müjde verdi

​Kritik toplantı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması.
EKPSS sonuçları açıklandı
Gündem

EKPSS sonuçları açıklandı

15 Kasım'da uygulanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet adresinden erişebilecek.
Koronavirüs hastası kayınvalidesini yastıkla boğmaya çalışan adam tahliye edildi: Öksürüyordu virüs bulaşmasın diye korkup yastık kapattım
Hayat

Koronavirüs hastası kayınvalidesini yastıkla boğmaya çalışan adam tahliye edildi: Öksürüyordu virüs bulaşmasın diye korkup yastık kapattım

Antalya'da, koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırılan kayınvalidesi Iraz M.'yi (83), kendisine virüs bulaştırmasından korktuğu için yastıkla iki kez boğmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan Hasan B. (51), ilk duruşmada tahliye edildi.
Öğretim üyesinin üniversitelerle ilgili söylediği skandal sözlere tepki yağdı: Gerekli işlemler yapılacak
Gündem

Öğretim üyesinin üniversitelerle ilgili söylediği skandal sözlere tepki yağdı: Gerekli işlemler yapılacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözleri, infiale neden oldu. Sosyal medyada da büyük tepki toplayan ifadeler hakkında açıklama yapan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sofuoğlu'nun sözlerinin kabul edilmesi ve hoş görülmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını dile getirerek, söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise, "'Fuhuş Evleri" söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.