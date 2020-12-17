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Uyku problemi nasıl aşılır?

Uyku problemi yaşayan dikkat: Alzheimer riski yüksek

Uyku konusunda çok sorun yaşayan insanlarda Alzheimer’ın daha sık görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Aynı zamanda pandemi döneminde stresle birlikte üstümüzdeki baskının sağlıklı uykuyla azaldığını görüyoruz. Bu nedenle uyku hijyenine dikkat edilmeli, en geç saat 22.00-23.00 gibi uyumalıyız” dedi.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlar, en geç saat 22.00-23.00 gibi uyumak gerektiğine dikkat çekiyor.
Uzmanlar, en geç saat 22.00-23.00 gibi uyumak gerektiğine dikkat çekiyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Kişiden kişiye değişmekle birlikte herkesin ortalama 7 ila 9 saat arasında bir uykuya ihtiyacı var. Uyku ritmik olarak, biyosaate yani herkesin kendi iç saatine göre gelir. Genel itibariyle beynimizde gözlerden gelen sinirlerin üstünde yer alan suprakiazmatik bölgede bir saatimiz vardır. Bu 24 saatin düzgün bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Ne zaman yatıp, ne zaman kalkıp aktif hale geleceğimize bilgisel ve bedeni olarak karar veren saattir. Bu saatin doğru çalışması için en önemli faktörlerden bir tanesi ise uykudur” ifadelerini kullandı.

Uyku problemine inanılmaz çözüm
HAYAT
Uyku problemine inanılmaz çözüm

Stresinizi rem uykusu ile yenin

Uykunun aslında aktif bir dinamik süreç olduğuna işaret eden Prof. Dr. Akkoyunlu, “Uykuda 2 evre önemlidir. İlki çok derin uyku dediğimiz REM’dir, beynin ve bilgisel fonksiyonların düzenlendiği bir evredir. Bu evrede ön belleğe aldığımız belgelerin uzun belleğe aktarılması oldukça değerlidir. Bu nedenle uyku konusunda çok sorun yaşayan insanlarda Alzheimer’ın daha sık görüldüğünü görüyoruz. Aynı zamanda yine bu pandemi döneminde stresle birlikte üstümüzdeki baskının sağlıklı uykuyla azaldığını görüyoruz. Uyku aslında hem stresin unutulması açısından hem de bilginin hatırlanması açısından oldukça önemli. İkinci olarak yüzeysel dediğimiz uyku evreleri yani nonrem evreleri vardır. Bu evrelerde hormonal salgılama ve beyin dışındaki vücudun geri kalanının organizasyonunu var. Eğer bu hormonlar yeterince salgılanamazsa akşam acıkmalar meydana gelir. Aslında sabaha karşı gıda yerlerinin açık olmasında temelde bu durum vardır. Gece saat 24.00’ya kadar uyanık kalırsanız saat 02.00’de bir şeyler yemek zorundasınız. Yüzeysel uyku evresinde uyumazsanız aşırı bir kilo alma veya kilo vermede zorlaşma yaşayabilirsiniz” dedi.

Uykuya dalmanın 20 yolu: Mutlaka bu yolları deneyin
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1- Yatağı sadece uyku için kullanın ve yatak dışında uyumayın.
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2- Yatmadan birkaç saat öncesine kadar ağır fiziksel aktivite gerektiren işler ve spor yapmayın.
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3- Yatağa ne kadar yorgun girerseniz uykuya dalmanız o kadar zorlaşıyor.
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4- İnsanların uyku düzenini bozan en önemli faktör 24 saat internet erişimi.
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5- Vücut sıcaklığımız, uyku düzenimizle yakından ilişkilidir. İdeal ortam sıcaklığı 18-20°C olmalı.
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6- Her 18 ayda bir yastık değiştirmeyi, her 6 ayda bir yastığınızı yıkamayı unutmayın.
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7- Yastık koruyucuları iyi bir bariyer olabilir, ancak yastıklarda hala küf ve toz akarları gibi birçok alerji tetikleyici bulunur.
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8- Yastığınız başınızı ve boynunuzu tutmalı ve omurganızın üst kısmını desteklemelidir. Ne yaparsanız yapın, yastığınızı omuzlarınızın altına koymayın.
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9- Çevresel koşullar sizi rahatsız ediyor olabilir, göz bandı, kulak tıkacı kullanın.
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10- Her 7 yılda bir yatağınızı değiştirin.
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11- Bel ağrısı olan insanlara ortopedik yatakları öneriyoruz. Son zamanlardaki araştırmalar, sert şilteler kullananların en zayıf uykuya sahip olabileceğini göstermiştir.
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12- Yatak odanıza koyabileceğiniz Paşa Kılıcı bitkisi, tam bir oksijen makinesidir, gece boyuna karbondioksit depolayıp oksijen açığa çıkarır.
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14- Uykudan en az 4 saat önce kafein, çikolata ve nikotin gibi uyarıcılardan uzak durun.
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13- Haftanın her günü aynı saatte yatmaya ve uyanmaya çalışın. Düzenli bir uyku uyanıklık döngüsü oluşturun.
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15- Alkol başlangıçta uykulu hissetmenize neden olabilir, ancak gecenin ilerleyen saatlerinde dinlenmenizi engeller.
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16- Gün içerisinde fiziksel olarak aktif olmak, geceleri daha hızlı dalmanızı, derin ve dinlendirici uyumanızı sağlar.
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17- Mavi tweaklite (mavi ışık) uyku problemleri çözmekte etkili.
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18- Omurganıza ait germeler yapabilirsiniz.
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19- Farklı akupunktur noktalarına uygulama yapabilirsiniz. Eller, yüz ve bütün vücutta bulunan bu noktalar ile uykuya özel çalışmalar yapılabilir. Bu bölgelere günün belirli saatlerinde vereceğiniz 40 ila 60 saniyelik uyarılar bir müddet sonra hormonun düzenlenmesinde etkili olacak.
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20- Okul çağındaki çocuklar (6-13y) 9-11 saat, gençler (14-17y) 8-10 saat, daha genç yetişkinler (18-25y), yetişkinler (26-64y) 7-9 saat, daha yaşlı yetişkinlerin (65+) uyku süresi 7-8 saat olarak belirlenmiştir.
Uykuya dalmanın 20 yolu: Mutlaka bu yolları deneyin
Sağlıklı, genç ve güzel kalmanın sırrı iyi bir uyku çekmek. Ancak karantina günlerinde, uyku saati bozuklukları, uykuya dalamama veya çok uzun saatler uyumak gibi vücudumuzun alışkın olmadığı durumlar bizi içten içe depresif hale getirmeye başladı. Uyku saati bozuklukları, uykuya dalamama veya çok uzun saatler uyumak gibi vücudun alışkın olmadığı durumlar yaşaması halinde Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, uykuya dalmanın 20 yolunu anlattı.


Kanser riski erken kırışıklık gibi sorunlar çıkarıyor

Nonrem uykusu alamayanlarda özellikle büyüme hormonu salgılanmasında ciddi problemler oluştuğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, sözlerine şöyle devam etti:

  • “Growth yani büyüme hormonu çocuklarda büyümeyi sağlarken aynı zamanda yetişkinlerde dokunun yenilenmesini, yaşlanmanın geciktirilmesini ve cildin düzenlenmesini sağlar. Eğer yeterince uyumazsak growth hormonu yeterince salgılanamayacağından dokunun yenilenmesinde bozulmalar, kanser riski, erken kırışıklık gibi birçok sorun ortaya çıkar. Bu hormonların düzgün salgılanamaması diyabet, tansiyon gibi birçok bozukluklara da neden olur.”

Koronavirüse karşı uykusuzlukla baş etmenin 12 etkili yöntemi
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Yapılan çok sayıda bilimsel araştırma; sağlıklı bir uykunun bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve buna paralel olarak yeni koronavirüsten korunmamızda önemli bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor.
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Kaygılar nedeniyle oluşan uyku problemleri kronikleştiğinde çeşitli uyku hastalıklarına neden olabiliyor.
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Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu bağışıklık sisteminin sağlıklı olmasında, uyku sırasında üretilen sitokin adı verilen bazı maddelerin etkili olduğuna dikkat çekerek, “Bu maddelerin bir kısmı vücutta inflamasyonu, bir başka deyişle bağışıklık yanıtını arttırıp yabancı organizmaların yok edilmesini, bir kısmı da, azaltıp iyileşmeyi sağlıyor. Ancak tüm bunların oluşumu, antikorların uygun şekilde yapımı ve sunumuna, uykunun yeterli sürede olmasına ve içeriğinin de her evreyi kapsamasına bağlı. Bunun için de uykunun gece olması ve sürekli olması, sık bölünmemesi şart” diyor.
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Peki sağlıklı bir uyku için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Aksu uykusuzluk sorununa karşı 12 önemli kuralı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.
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Kaliteli uykunun en önemli kurallarından biri, yatma ve kalkma saatlerinizi mümkün olduğunca sabit tutmak. Bu alışkanlık kaygılı günlerde bile sonraki gece uykunuzun zamanında gelmesini kolaylaştıracaktır.
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“Kaliteli uykunun ilk şartı, verimli ve uzun bir uyanık kalma süresidir” uyarısında bulunan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu bunun nedenini şöyle anlatıyor: “Çünkü insanın beyni gece uyku, gündüz ise uyanıklık üzerine programlanmıştır. Dolayısıyla gece iyi uyumak için gündüz uykularından kaçınmanız çok önemli. Tüm geceyi uykusuz geçirmiş olsanız dahi, sabah kalkmanız gereken saatte uyanın. Gündüz ne kadar yorgun olursanız olun uyumayın ve belirlediğiniz uyku saatinizde yatağa girin.
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İdeal uyku süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte, en az 6 saat uyumanız bağışıklık sisteminize destek olmak için çok önemli. Özellikle gece 23.00 – 02.00 saatleri arasında uyumak şart. Çünkü yapılan çalışmalara göre; bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynayan melatonin hormonu özellikle bu saatlerde ve karanlıkta salgılanıyor.
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Televizyon karşısında, kanepede, salonda uyumayın; uyku saatiniz gelene kadar uyanık kalın. Uyku saatiniz geldiğinde de yatağa girin. Sağlıklı bir uyku için zihninizin o gün sizi endişelendiren olaylardan uzaklaşması gerekiyor. Bu nedenle gece haberlerini izlemeyin; ama yemek veya gezi programı izledikten sonra yatak odasına geçmeniz yarar sağlayabilir.
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Uyku saatinizde yatağa girin. “Ancak yatakta 20 dakikadan fazla süre geçirmenize rağmen uyuyamadıysanız, kendinizi zorlamayın” diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu sözlerine şöyle devam ediyor: “Çünkü uyku için ne kadar çok çaba sarf ederseniz, uykuya dalma süreniz de o kadar uzar. Uyuma sorunu yaşadığınızda yataktan kalkın; sakin bir odada 30 dakika kadar, kitap okumak gibi sizi yormayan bir şeyle uğraşın ve ardından yeniden yatağa dönün”
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Melatonin hormonunun salgılanması için yatak odasının tamamen karanlık olması şart.Ayrıca bazen hafif bir ışık dahi uykuyu bozabiliyor. Bu nedenle gece lambasını açık tutmayın, perdeleri yarı aralık bırakmayın.
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Yatak odasında gazete veya kitap okumayın. Televizyon, tablet, bilgisayar ve cep telefonundan yansıyan mavi ışık da uykuya dalmanızı güçleştireceği için bu cihazları yatak odasında kullanmayın. Ayrıca beyin mavi ışığı gün ışığı olarak algılaması nedeniyle bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde etkili olan melatonin hormonunu da salgılamayacaktır. Bu tür aktiviteleri başka bir odada yapın ve yatağı sadece uyku için kullanın.
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Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu “Asla kontrolsüz ilaç almayın” uyarısında bulunarak, “Uyku için kullanılan bazı ilaçlar uykuya dalmayı kolaylaştırıyor gibi görünse de, uykunun doğal yapısını değiştirdikleri için bu uykunun kişiye, bağışıklık sistemine ve diğer sistemlere yararı olmayabiliyor. Ayrıca doktorunuzun verdiği ilacı önerilen doz ve sürede kullanmanız da çok önemli. Çünkü her uyku bozukluğu aynı değildir ve bazen gelişigüzel kullanılacak ilaç uykuyu daha da bozuyor”
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Kafein uykuyu başlatan beyin hücrelerinde olumsuz etki oluşturarak uykuya geçişi zorlaştırıyor. Kişiden kişiye değişmekle birlikte, uyku bozucu etkisi 6 saate kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla siyah çay, kahve ve kafein içeren diğer içeceklerin tüketimini öğleden sonradan itibaren bırakın. Ayrıca asla alkol almayın. Alkol uykuyu kolaylaştırmadığı gibi, kalitesini de bozuyor.
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Yatak odası çok sıcak olmamalı, çünkü insan için en doğal ve sürekli uyku, oda ısısının 18-22 derecede olduğu durumlarda gerçekleşiyor.
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Toplumdaki yaygın inanışın aksine yatağa ne kadar yorgun girerseniz, uykuya dalmanız o kadar zorlaşır. Yatma saatinden 4-5 saat öncesinde ağır fiziksel aktivite gerektiren işleri ve sporu bırakın. Yatağa dinlenmiş olarak girmeniz, uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır.
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Dikkat etmeniz gereken bir başka önemli nokta da; yatak ve yastığınızın rahat olması. Yatağınız kilonuza ve varsa ortopedik sorunlarınıza uygun olmalı. Yastığınızın da boynunuzu rahatsız etmediğinden emin olun.
Koronavirüse karşı uykusuzlukla baş etmenin 12 etkili yöntemi
Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak tanımladığı ve tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüsten (kovid-19) hepimiz fazlasıyla etkilendik. Koronavirüs kaygısı nedeniyle çoğumuz uyku problemleri yaşamaya başladık; en çok da 'uykusuzluktan' yakınır hale geldik. Peki sağlıklı bir uyku için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Uzmanından uykusuzluk sorununa karşı 12 önemli kuralı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

En fazla 8 buçuk uyuyun

Prof. Dr. Akkoyunlu, uyku hijyeninin nasıl olması gerektiğini ise şu şekilde değerlendirdi:

“Uyku hastalıklarından korunmak için en geç saat 22.00-23.00 gibi yatağa geçmeliyiz. Genel itibariyle 8 ila 8.5 saatlik bir uyku öneriyoruz. Uyku hijyeni oldukça önemlidir. Bu nedenle uyku sırasında odada herhangi bir ışık bulunmaması, uykudan en az 2 saat önce LED ekranların kapatılması ve göze gelmemesi oldukça önemlidir. Uyku hastalığı dediğimiz birçok hastalık varken bunlardan uyku apsesi sendromu belki de çok ciddiye almadığımız bir durum. Ancak bu hastalıkların belirtisi olabilen horlama durumlarının ivedilikle çözülmesi lazım.

Uyku problemine süper çözüm
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Klasik yöntemler uyumanıza yardımcı olmuyorsa eğer bir yöntem daha var.
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Bu yöntem, 4-7-8 tekniği olarak adlandırılıyor ve iddialara göre 60 saniye içinde uyutuyor. Yapacağınız şey çok basit:
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1-Burnunuzdan 4 saniye boyunca nefes alın.
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2-Nefesinizi 7 saniye tutun.
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3-Nefesinizi 8 saniyede ağzınızdan verin.
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4-İlk üç adımı 3-4 defa tekrarlayın.
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Söylenene göre bu yöntem ciğerleri daha çok oksijenle doldurabiliyor, bu ilave oksijen de parasempatik sinir sistemini rahatlatıyor.
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Yöntemi geliştiren Amerikalı Dr. Andrew Weill rahatlatıcı etkisi nedeniyle bu yöntemin aynı zamanda anksiyeteye de iyi gelebileceğini belirtiyor.
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Daha sonrasında bebekler gibi uyuyabilirsiniz.
Uyku problemine süper çözüm
Herkes tarafından söylenen ılık süt içmek, kitap okumak, sıcak banyo yapmak gibi yöntemler uykuya dalmak için çok etkili olmayabiliyor. Ancak bu yöntemle 60 saniye içerisinde uykuya dalabileceksiniz. Denemesi bedava..
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