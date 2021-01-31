Hayat Bayburtun kayıp türküleri
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Bayburt’un kayıp türküleri

Baksı Kültür Sanat Vakfı “Bayburt Halk Müziği” ile şehrin arşivlerde unutulan, müzik birikimini gün yüzüne çıkarıyor. Proje kapsamında, müzik araştırmacısı Melih Duy “Bayburt Halk Müziği” kitabını hazırladı. “İlk Kayıtlarıyla Bayburt Türküleri” adlı CD çalışmasında ise eski kayıtlara ulaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“İlk Kayıtlarıyla Bayburt Türküleri” adlı CD çalışması ise Bayburt halk türküleri repertuvarında yer alan ve radyo arşivleri ile bestecilerin ikinci, üçüncü kuşak yakınlarından derlenen eski kayıtlardan oluşuyor.
“İlk Kayıtlarıyla Bayburt Türküleri” adlı CD çalışması ise Bayburt halk türküleri repertuvarında yer alan ve radyo arşivleri ile bestecilerin ikinci, üçüncü kuşak yakınlarından derlenen eski kayıtlardan oluşuyor.

Baksı Kültür Sanat Vakfı yeni projesi “Bayburt Halk Müziği” ile şehrin arşivlerde unutulan, ilgisizliğe terk edilen müzik varlığını anımsatmayı ve yeniden erişilebilir kılmayı hedefliyor. Proje kapsamında, müzik araştırmacısı Melih Duygulu’nun kaleme aldığı “Bayburt Halk Müziği” adlı kitap, Bayburt’un Cumhuriyet dönemindeki müzik ortamını ve halk müziği üretimini tüm yönleriyle ortaya koyuyor. “İlk Kayıtlarıyla Bayburt Türküleri” adlı CD çalışması ise Bayburt halk türküleri repertuvarında yer alan ve radyo arşivleri ile bestecilerin ikinci, üçüncü kuşak yakınlarından derlenen eski kayıtlardan oluşuyor.

HALK MÜZİĞİNE İLGİ DUYAN HERKESE SESLENİYOR

Baksı Kültür Sanat Vakfı kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan “Bayburt müzik dünyası, farklı kaynaklardan beslenebilmiş güçlü bir geleneğe sahiptir. Ancak mevcut malzeme bilimsel yöntemler ile derlenip arşivlenmediği için son derece dağınık ve sorunlu bir durumda idi. Bunun için geniş bir zaman dilimine yayılan, zorlu bir çalışma yapıldı. Pek çok kişinin emeğiyle, titizlikle gerçekleşen bu çalışmanın yalnızca Bayburtlular’a ya da müzik araştırmacılarına değil, halk müziğine ilgi duyan herkese seslenmesini umuyoruz” diyor.

100’DE FAZLA ESERİN ÇOK AZINA ULAŞABİLDİK

“Bayburt Halk Müziği” projesinin koordinatörü Ahmet Çağıldak ise “Bayburt halk müziği repertuvarının 100’den fazla eserinin ne yazık ki pek azının eski kayıtlarını elde edebildik. Bu kayıtları çeşitli kaynaklardan araştırıp bir araya getirmek, stüdyoda, dinlenebilecek hale getirmek olağanüstü emek, zaman ve özveri isteyen bir iş oldu,” diyor. Danışmanlığını Bülent Ortaçgil, İhsan Apça, Erkan Oğur, Hasan Saltık ve Sercan Yılmaz ‘ın üstlendiği albümün ses tamiri ve stüdyo işlemlerini İhsan Apça, yapımını ise Kalan Müzik gerçekleştirdi.

Milli Saraylar’daki tablolar müzede buluştu
HAYAT
Milli Saraylar’daki tablolar müzede buluştu
Abone Ol Google News
Kılıçdaroğlunun misafirine ilk dava

Kılıçdaroğlu'nun misafirine ilk dava

​Dernek değil depo olarak kullanıyoruz.
Vaka artışında mutasyon şüphesi

Vaka artışında mutasyon şüphesi

​Türkiye'de detaylı izlemesi yapılıyor.
ABD hiçders almamış

ABD hiç
ders almamış

​Teröre kalkan olmaya tam gaz devam ediyor.
CHP'de İnce alarmı

CHP'de İnce alarmı

​İkinci istifa dalgası her an gelebilir.
Korku filmi gibiydi

Korku filmi gibiydi

​Üç Türk denizci Türkiye'ye geldi.

Tarımsal ürünlere <br>üç ayaklı takip

Tarımsal ürünlere
üç ayaklı takip

​Fiyatlara yansımadan çözüm üretilecek.
80 gündür <br>teşkilat yok

80 gündür
teşkilat yok

CHP, ​Gaziantep'te dikiş tutturamadı.
Karabağ'da<br>gözlem başladı

Karabağ'da
gözlem başladı

​60 Türk ve 60 Rus askeri görev yapacak.
Magandaya tepki yağdı

Magandaya tepki yağdı

​Ünlü futbol menajeri drift yaparak trafiği tehlikeye attı.
Yeni lider Fenerbahçe

Yeni lider Fenerbahçe

​Rizespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe maç fazlasıyla zirvede.
LGBT provokasyonuna<br>2 tutuklama

LGBT provokasyonuna
2 tutuklama

Kabe fotoğrafını yere sermiştiler.
500 çocuğun <br>yüzü güldü

500 çocuğun
yüzü güldü

"Yardım yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."
Kar kış demeden <br>yardıma koştular

Kar kış demeden
yardıma koştular

Kalp hastasının yardımına ekipler yetişti.
Torbacı dehşeti

Torbacı dehşeti

​Sokak ortasında kurşunladılar.
Eşi 'sokağa at' demişti

Eşi 'sokağa at' demişti

​10 yaşındaki oğlu hem eli hem ayağı oldu.
Koronavirüste <br>son durum

Koronavirüste
son durum

​Bakanlık 24 saatin tablosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.