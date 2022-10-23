Bebeği emzir kanserden korun

Meme dokusunu oluşturan hücre gruplarının değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör meme kanseri olarak adlandırılıyor. Ülkemizde her 8 kadından biri meme kanseriyle mücadele ederken, hastalığa ait risk faktörlerini azaltmak mümkün. 30 yaş öncesi ilk doğumu yapmanın önemine dikkat çeken Acıbadem MAA Üniversitesi Tıbbı Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Er, her doğumla meme kanseri riskinin yüzde 7 oranında azaldığını söyledi. 30 ülkede 150 bin kadını kapsayan 47 çalışmayı değerlendiren Er, “Araştırmalara göre emzirmenin meme kanseri üzerine koruyucu etkisi var. Ayrıca 12 ay emziren kadınlarda riskin yüzde 4 oranında azaldığı saptanmış. Meme kanseri sıklıkla 50 yaşından sonra görülse de, menopoz öncesi dönemde de, yani genç yaşlarda da gelişebiliyor. Ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan kadınlarda risk daha yüksek“ diye konuştu. Prof. Er, risk faktörlerini azaltan etkenleri Yeni Şafak için sıraladı:

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DOĞUM KONTROL HAPI

Bazı çalışmalarda doğum kontrol haplarını 10 yıldan uzun süre kullanan kadınlarda, hiç kullanmayanlara göre meme kanseri riskinin az da olsa arttığı tespit edilmiş. Kullanımı bırakınca 10 yıl sonra risk tekrar normale dönüyor.

HORMONDAN KAÇININ

10 yıl öncesine dek, menopoza bağlı ateş basması, terleme gibi yakınmaları ve osteoporozu önlemek için östrojen ile progesteron içeren hormon tedavisi kullanılıyordu. Çalışmalar gösterdi ki kombine hormon tedavisinin menopoz sonrası 3-5 yıldan uzun süre kullanımı meme kanseri riskini artırıyor.

EGZERSİZE DİKKAT

Her gün aktif spor yapmak meme kanseri riskini azalttıyor. Fiziksel ekzersiz ile kanser arasındaki ilişki, insülin direnci, salgılanan büyüme faktörleri ve bağışıklık sistemi ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Haftada 150 dakika egzersiz yapılması öneriliyor.

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5 PORSİYON SEBZE-MEYVE

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve bağırsakların düzenli çalışması için günde en az 5 porsiyon, her renkten sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin.Yağ içeriği yüksek olan besinler uzun süre tüketildiklerinde, meme kanseri için risk faktörü olan östrojen hormonunun düzeyi yükseliyor.

ALKOL RİSK FAKTÖRÜ

Alkol kullanımı arttıkça meme kanseri riski de artıyor. Günde 3 bardaktan fazla alkol tüketen kadınların meme kanseri riski, tüketmeyenlere oranla yüzde 40 daha fazla. Kanserden korunmanın bir diğer yolu da genetik öyküyü öğrenip, tedbirli davranmak.

HAYAT Kanseri yenip anne olacağım