Hayat Bebeğin yemek borusundan çengelli iğne çıkarıldı
GENEL SAĞLIK

Bebeğin yemek borusundan çengelli iğne çıkarıldı

Balıkesir'de bir bebeğin yuttuğu ve yemek borusuna takılan çengelli iğne, endoskopik yöntemle alındı.

Haber Merkezi AA
Bir yaşındaki bebeğin yemek borusuna saplanan çengelli iğne.
Bir yaşındaki bebeğin yemek borusuna saplanan çengelli iğne.

Balıkesir'de bir yaşındaki bebeğin yemek borusuna saplanan çengelli iğne, endoskopik yöntemle çıkarıldı.

Yaklaşık bir haftadır yutkunma ve beslenmesinde sorunlar yaşayan erkek bebek, ailesi tarafından özel bir hastaneye getirildi.

Bebeği muayene eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bayram Kuratmer, yabancı cisim yuttuğundan şüphelenerek röntgen çektirdi. Röntgende, bebeğin çengelli iğne yuttuğu tespit edildi.

Yemek borusuna saplanan iğne, Başhekim ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ali Hikmet Karan tarafından endoskopik yöntemle çıkarılarak bebek sağlığına kavuşturuldu.

Bir süre daha kalsa enfeksiyon kaynaklı ciddi sorunlar olabilirdi

Opr. Dr. Karan, Dr. Kuratmer'in yerinde şüpheleri ve doğru teşhisiyle bebeği ciddi bir tehlikeden kurtardıklarını belirtti.

İğnenin yemek borusunda bir haftadır durduğunu ve paslanmaya başladığını aktaran Karan, "Bir süre daha kalsaydı, enfeksiyon kaynaklı çok ciddi problemler oluşabilirdi. İğnenin ucunun açık olması risk yaratıyordu. Küçük yaşta bir bebeğe cerrahi müdahale yapmak istemedik. Bu nedenle endoskopik yöntemle yemek borusuna indik ve iğneyi çıkardık. Hastamızın genel durumu şu anda oldukça iyi." ifadelerini kullandı.

Dr. Bayram Kuratmer, anne ve babaları, çocukların yabancı cisim yutma tehlikesine karşı uyardı.

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