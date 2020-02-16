Beethoven sahnede

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 2-25 Haziran tarihleri arasında klasik müzik meraklılarıyla buluşacak. Festival bu yıl, “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla bestecinin ikonik eserlerine, yeni eser siparişlerine ve ondan esinlenen yeni projelere yer veriyor. 2020 dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılı. Bu sebeple, sanatçının doğum yeri Bonn başta olmak üzere, tüm dünyada çeşitli etkinliklerle Beethoven Yılı olarak kutlanıyor. İstanbul Müzik Festivali programı da festivalin ana temasını destekleyici şekilde, “doğa sevgisi”, “insan sevgisi”, “yenilikçi ve ileri görüşlü müzik dili” gibi bestecinin önemli yönlerini sunan alt temalar üzerinde kurgulandı. Güçlü ve cesur müzikal diliyle, döneminin müzik türlerinin sınırlarını yıkan ve müzik dünyasını halen etkileyen yeni standartlar oluşturan Beethoven’ın ileri görüşlü ruhu, festivale de ilham kaynağı oldu.

ÜÇ YENİ ESERİN PRÖMİYERİ YAPILACAK

Bu yıl festivalin sipariş ettiği üç yeni eserden ikisinin dünya ve birinin Türkiye prömiyeri de programda yer aldığını ifade eden İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri konserleri ücretsiz olarak dinleyebilecek” dedi. Festival programı ve temasına dair detayları aktaran İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya da, “Festival, ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ ana teması üzerinden, bestecinin aydınlanma düşüncesiyle şekillendi. Seçkin orkestra ve solistler festivalde yer alacak” diye anlattı.

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ONUR ÖDÜLÜ AHMET SAY’A

Festivalin Onur Ödülü ise müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say’a sunulacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin’e veriliyor. Alexander Rudin’e ödülü 20 Haziran Cumartesi akşamı Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek konser öncesinde verilecek. 48. İstanbul Müzik Festivali’nin eser siparişleri, besteci Turgay Erdener’in Pastoral Dokuzlu “alla turca” ve festivalin Ernst von Siemens Müzik Vakfı fonu desteği ile Tekfen Vakfı ortak siparişi olan Hasan Uçarsu’nun Toprak Sever İnsanları Birer Birer eserleri dünyada ilk kez festival kapsamında dinleyicilerle buluşacak. İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Hoffmann Vakfı Başkanı André Hoffmann’ın desteğiyle Wigmore Hall ortak siparişi, Peteris Vasks’ın bestelediği Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6’nın ise Türkiye prömiyeri festival kapsamında gerçekleştirilecek.

İdil Biret

İdil Biret

Beethoven’ın en iyi yorumcularından biri olarak kabul edilen İdil Biret, 16 yaşında profesyonel kariyerine adım attığında 20. yüzyılın en müthiş harika çocuklarından biri olarak selamlandı. Beethoven’ın Aydınlık Dünyası temasıyla büyük bestecinin doğumunun 250. yılını kutlandığı festivalde sanatçı iki özel konser için sahnede olacak. Sanatçının farklı programlar seslendireceği resitallerin başlangıcında övgüler toplayan Beethoven kayıtlarından birer konçerto ile 1985-2008 yılları arasına yayılmakla birlikte toplam 52 gün içinde yapılan bu kayıtların öyküsünü anlatan A Musical Odyssey adlı 15 dakikalık belgesel izleyiciyle buluşacak.

Rebel Rebel’den ilham alıyor

Jason Lai

Müzik Festivali sıra dışı bir konser programını müzikseverlerle buluşturuyor. David Bowie’nin 1974 tarihli Rebel Rebel (Asi Asi) şarkısından ilham alan bu yeni proje, yaşadıkları dönemin kabul gören fikirlerine ve müzikal normlarına meydan okuyan iki vizyoner sanatçının çağları aşan kültürel miraslarına odaklanıyor. Program, Beethoven’ın ilk dört notasıyla bile herkesçe tanınan 5. Senfoni’sini alarak David Bowie’nin şarkılarının yeniden tasarlanmış versiyonları ile harmanlıyor. Orchestra of the Swan, şef Jason Lai yönetiminde Beethoven ve Bowie’nin eserlerini seslendirecek. Detaylı bilgi için; https://muzik.iksv.org/tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.