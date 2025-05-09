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Beş Minare Uluslararası Film Festivali" başlıyor

Beş Minare Uluslararası Film Festivali" başlıyor

18:039/05/2025, Cuma
AA
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Oynucular şehri gezdi
Oynucular şehri gezdi

Festivale gelen oyuncular şehri gezdi.

Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi, Eren Üniversitesi ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfınca düzenlenen "Beş Minare Uluslararası Film Festivali" bu akşam başlıyor. İl ve ilçelerde üç gün çeşitli etkinlikler ve gösterilerin yapılacağı festival kapsamında kente gelen sinema ve dizi oyuncuları, tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Hazo Hanı, Feyzullah El Ensari Türbesi, Eski Bitlis Evleri ve Ulu Cami'yi gezen sanatçılar, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven'den bilgi aldı. Oyuncu Selahattin Taşdöğen, gazetecilere ilk kez Bitlis'e geldiğini söyledi. İlin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ettiklerini belirten Dağdöğen, "Burada bulunma amacımız film festivalinin konukları olmak. Mostar Köprüsü'ne benzeyen bir köprünün üzerindeyim. Selçuklu Dönemi'nden kalma birbirinden değerli eserler var. Bu güzel mekanları geziyoruz" dedi. Bitlis'in büyük bir tarihe ev sahipliği yaptığını ifade eden oyuncu Yüksel Arıcı ise "Daha önce bir dizi çekimi için de bölgeye gelmiştim. Ahlat, Muş, Van ve Tatvan'ı daha önce gezme fırsatım oldu. Festivalin devamlı olmasını diliyorum. Sanat, memleketin tanıtımına büyük katkı sunar. Bitlis de bu değeri fazlasıyla hak ediyor" diye konuştu.



#Beş Minare Uluslararası Film Festivali
#film festivali
#Hazo Hanı
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