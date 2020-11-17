Bir Fransız tatlısı: Beyaz Çikolata Dolgulu Profiterol

Kremasıyla, eritilmiş çikolatasıyla ağzınıza layık bir tarifle karşınızdayız. Beyaz çikolata dolgulu profiterol tarifi. Afiyet olsun...

Beyaz Çikolata Dolgulu Profiterol.

Beyaz Çikolata Dolgulu Profiterol Tarifi İçin Malzemeler

1 Ölçü Şu Hamuru Krema Malzemeleri

1/2 (Yarım) Litre Süt

1/2 (Yarım) Su Bardağı Nişasta

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

1/2 (Yarım) Paket Vanilya

1 Adet Yumurta

3 Adet Yumurta Sarısı

80 Gram Kırılmış Beyaz Çikolata

1/2 (Yarım) Paket Çırpılmış Krema

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Çikolatalı Katman İçin

1 Su Bardağı Su

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

1 Tatlı Kaşığı Un

2 Tatlı Kaşığı Toz Kakao

1 Çimdik Tuz

1 Tatlı Kaşığı Dolusu Tereyağı

60 Gram Bitter Çikolata

Beyaz çikolata dolgulu profiterol.

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Beyaz çikolata dolgulu profiterol yapılışı

BİLGİ: Servis etmeden önce buzdolabında 1 saat soğutun.

Ocakta sütü ağır ateşte kaynama noktasına getirin. Bir karıştırma kabına nişastayı, toz şekeri ve vanilyayı ekleyin. Bütün yumurta ve yumurta sarılarını ilave edip bütünleşene kadar balon telle karıştırın. Sıcak sütü yavaş yavaş yumurtalı karışıma ilave edin ve bir yandan seri şekilde karıştırın ki topaklanma olmasın. Karışımın hepsini tekrardan sütü ısıttığınız tencereye dökün. Koyulaşana kadar pişirin. Beyaz çikolatayı ilave edin ve soğuyana kadar karıştırın. Kremayı kullanacağınız zaman çırpılmış kremayı da ekleyip bütünleşene kadar karıştırın. Yıldız uç takılmış krema sıkma torbasına doldurun ve buzdolabında soğumaya bırakın. Şu Hamuru pişirmek için tepsinizi ve hamurunuzu hazırladıktan sonra ikişer cm aralıklar bırakarak yaklaşık 22 adet kadar profiterol topu sıkın.

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İpucu: Sıkarken hamur kopmazsa elinizle koparın ya da bir bıçakla kesin. Üst kısımlarını düzeltmek için parmağınızı ıslatıp düzleyin.

Hamuru fırına verip 30-45 dakika üzerleri iyice kızarana kadar pişirin. Soğuduklarında keskin bir bıçakla enine kesin ve aralarına kremadan sıkın ve üstlerini kapatın. Servis etmeden önce buzdolabında 1 saat soğutun. Bu sırada çikolatalı sosu hazırlayalım. Suyu, toz şekeri, unu, kakao ve tuzu tencerede balon telle karıştırın. Kalan malzemeleri de ilave edip ocağın altını açın. Koyulaşana kadar pişirin. Akışkan bir kıvamı olmalı. Karıştırarak soğutun. Profiterolü servis ederken üzerinde gezdirin.

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Beyaz çikolata dolgulu profiterol kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 dakikada hazırlanan beyaz damla çikolata dolgulu profiterol 60 dakikada pişer.

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Beyaz çikolata dolgulu profiterolün kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan beyaz çikolata dolgulu profiterolün kalorisi 222,3.

Beyaz çikolata dolgulu profiterol yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Beyaz çikolata dolgulu profiterol için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 30 lira.