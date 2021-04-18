​Beyni zinde tutan 5 ipucu

HAYATA GÜLÜMSEYİN!

1-Huzurlu ve mutlu bir hayat belleği koruyan en etkin ilaçtır. Huzura önem verin. Endişeden, telaştan uzak durun. Yetinmeyi bilin. Kendini güvende hisseden, seven, sevilen, işinde, yaşadığı toplumda ve sahip olduğu manevi duygularla güçlü bağlar geliştiren biri olmaya gayret gösterin. Mutlu olmak ve gülmek vücudun genel işleyişini olumlu yönde etkiler. Beyninizin yükünü gülümsemeyle hafifletin.

DOĞRU BESLENİN

2-Beyin sağlığı için günde 2-3 litre su için. Beynin enerji için tükettiği yakıt glikozdur. Bu yakıtın sağlanması için kompleks karbonhidrat içeren tam tahıllar tüketmek ve işlenmiş şekerlerden kaçının. Beynin zinde kalması için muz, kuru baklagiller, et, balık, süt, yoğurt ve yeşil yapraklı sebzeler tüketin. Problem çözme yeteneğini artırmak için ihtiyaç duyulan dopamin üzümden sağlanırken, belleği geliştiren antioksidan için çilek, yaban mersini, domates ve havuç yenebilir.

YÖNÜNÜZÜ SPORLA BULUN

3-Beyin sağlığının bir diğer önemli şartı beden sağlığıdır. Düzenli spor beyni olumsuz etkileyen kalp damar, diyabet, tansiyon, kolesterol ve felç gibi hastalıkları kontrol altında tutulmasını sağlar. Ayrıca beyin hücrelerinin korunmasında etkili olan nörotrofin adlı madde sporla birlikte daha çok salgılanır. Bu hormon insani ilişkilerde daha yapıcı bir tutum sergilemeyi olanaklı hale getirerek, mutluluk eşiğini yükseltir.

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Hakan Toku

SEHER VAKTİNE DİKKAT

4-Düzenli uyku beyin sağlığının olmazsa olmazı. Uyku beyni dinlendirerek güçlendirir. Yetersiz uyku dikkat bellek, hatırlama sorunlarını hızlandırır. Bilgilerin hafızaya yerleşmesi ve bütünleşmesi için iyi bir gece uykusu şarttır. Yaşa göre değişkenlik göstermekle birlikte kişiler için 6-8 saat gece uykusu ideal ölçüt kabul edilir. Özellikle seher vakti olan 5-8 arası öğrenme ve anlama en üst seviyededir.

GEREKSİZ BİLGİ BEYİN YÜKÜ

5-Mezar taşı okumak unutkanlık yapar şeklinde bir inanış var. Nasıl ki abur cubur yemek vücuda zararlıysa aynı şekilde gereksiz bilgi de beyne zararlıdır. Beyne aşırı ve gereksiz yük; odaklanma, dikkat dağınıklığı ve unutkanlığa yol açar. Yaşımıza ve konumumuza göre hep yeni ve faydalı bilgiler öğrenme gayreti içinde olmak gerekir. Helal iş yapmak, haramdan sakınmak, olumlu düşünmek beyin sağlığı için yararlıdır. Namaz kılmak, konsantrasyon ve işlevsel devreler yaratmak için önemlidir. Başka toplumlarda bunu sağlayabilmek için çeşitli meditasyon programları yapılır. Kuran’ı Kerim okumak zihni canlı tutarken Salavat-ı Şerif okumak kolay hatırlamayı sağlar.