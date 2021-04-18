Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Beyni zinde tutan 5 ipucu
GENEL SAĞLIK

​Beyni zinde tutan 5 ipucu

Beyni zinde tutan 5 ipucu

Bilim insanlarının sırlarını çözmekle bitiremediği beyin, her an keşfedilen yeni özelliğiyle merak uyandırıyor. Merkezi sinir sisteminin yanısıra kalp atışı, nefes alma, sindirim gibi yaşamsal devamlılığı sağlayan fonksiyonların yöneticisi olan beyin, düşünce, öğrenme, mantık yürütme ve hafıza gibi zihinsel eylemlerin de uygulayıcısı olarak biliniyor. 5 duyu organınca iletilen uyarıları değerlendiren insan beyni, çözüm üretebilme kabiliyetine de sahip. Çocukluktan yaşlılığa uzanan süreçte, sinir sisteminin anahtarı olan beynin sağlıklı kalabilmesinin önemine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Hakan Toku, vücut ağırlığımızın yüzde 2’sini oluşturan ve gelişim süreci anne karnında başlayan beynin zinde tutulması için 5 ipucu paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beyni zinde tutan 5 ipucu
Mutlu olmak ve gülmek vücudun genel işleyişini olumlu yönde etkiler.

HAYATA GÜLÜMSEYİN!

1-Huzurlu ve mutlu bir hayat belleği koruyan en etkin ilaçtır. Huzura önem verin. Endişeden, telaştan uzak durun. Yetinmeyi bilin. Kendini güvende hisseden, seven, sevilen, işinde, yaşadığı toplumda ve sahip olduğu manevi duygularla güçlü bağlar geliştiren biri olmaya gayret gösterin. Mutlu olmak ve gülmek vücudun genel işleyişini olumlu yönde etkiler. Beyninizin yükünü gülümsemeyle hafifletin.

DOĞRU BESLENİN

  • 2-Beyin sağlığı için günde 2-3 litre su için. Beynin enerji için tükettiği yakıt glikozdur. Bu yakıtın sağlanması için kompleks karbonhidrat içeren tam tahıllar tüketmek ve işlenmiş şekerlerden kaçının. Beynin zinde kalması için muz, kuru baklagiller, et, balık, süt, yoğurt ve yeşil yapraklı sebzeler tüketin. Problem çözme yeteneğini artırmak için ihtiyaç duyulan dopamin üzümden sağlanırken, belleği geliştiren antioksidan için çilek, yaban mersini, domates ve havuç yenebilir.

YÖNÜNÜZÜ SPORLA BULUN

3-Beyin sağlığının bir diğer önemli şartı beden sağlığıdır. Düzenli spor beyni olumsuz etkileyen kalp damar, diyabet, tansiyon, kolesterol ve felç gibi hastalıkları kontrol altında tutulmasını sağlar. Ayrıca beyin hücrelerinin korunmasında etkili olan nörotrofin adlı madde sporla birlikte daha çok salgılanır. Bu hormon insani ilişkilerde daha yapıcı bir tutum sergilemeyi olanaklı hale getirerek, mutluluk eşiğini yükseltir.

Hakan Toku
Hakan Toku

SEHER VAKTİNE DİKKAT

  • 4-Düzenli uyku beyin sağlığının olmazsa olmazı. Uyku beyni dinlendirerek güçlendirir. Yetersiz uyku dikkat bellek, hatırlama sorunlarını hızlandırır. Bilgilerin hafızaya yerleşmesi ve bütünleşmesi için iyi bir gece uykusu şarttır. Yaşa göre değişkenlik göstermekle birlikte kişiler için 6-8 saat gece uykusu ideal ölçüt kabul edilir. Özellikle seher vakti olan 5-8 arası öğrenme ve anlama en üst seviyededir.

GEREKSİZ BİLGİ BEYİN YÜKÜ

5-Mezar taşı okumak unutkanlık yapar şeklinde bir inanış var. Nasıl ki abur cubur yemek vücuda zararlıysa aynı şekilde gereksiz bilgi de beyne zararlıdır. Beyne aşırı ve gereksiz yük; odaklanma, dikkat dağınıklığı ve unutkanlığa yol açar. Yaşımıza ve konumumuza göre hep yeni ve faydalı bilgiler öğrenme gayreti içinde olmak gerekir. Helal iş yapmak, haramdan sakınmak, olumlu düşünmek beyin sağlığı için yararlıdır. Namaz kılmak, konsantrasyon ve işlevsel devreler yaratmak için önemlidir. Başka toplumlarda bunu sağlayabilmek için çeşitli meditasyon programları yapılır. Kuran’ı Kerim okumak zihni canlı tutarken Salavat-ı Şerif okumak kolay hatırlamayı sağlar.

Abone Ol Google News
Fiyatlar yüzde 25 arttı

Fiyatlar yüzde 25 arttı

​Kuzey Marmara Otoyolu ile yoğun ilgi gören iki ilçe.
Polisi güldüren görüntü

Polisi güldüren görüntü

Kahvehane denetiminde çarşafın altına gizlendi.
İstanbulaçamur yağdı

İstanbul'a
çamur yağdı

Yağış nedeniyle gökyüzünün rengi de değişti.
Beş milyar<br>rublelik kayıp!

Beş milyar
rublelik kayıp!

Türkiye kararının Rusya'ya faturası ortaya çıktı.
Beşer dakika<br>arayla iki yangın

Beşer dakika
arayla iki yangın

​Bakan Pakdemirli: Yangınlar kontrol altına alındı.
Doğu Akdeniz'in<br>en güçlüsü

Doğu Akdeniz'in
en güçlüsü

Türk donanmamız İsrail'i korkuttu.

Türkiye'nin<br>klinik üssü

Türkiye'nin
klinik üssü

Bu hafta ilk gönüllülerini kabul edecek.
128 milyar dolar yalancıları

128 milyar dolar yalancıları

​Yalan üstüne kurulu soruyu, siyasetlerinin merkezi haline getirdiler.
Bosna'yı haritadan silecek

Bosna'yı haritadan silecek

​Slovenya Başbakanının, AB Konseyi'ne gönderdiği belge ortaya çıktı.
Yıkıcı teknoloji savaşı

Yıkıcı teknoloji savaşı

Üretimde ABD'yi geçen Çin, artık 'Uyuyan dev' değil.
Filmi katliamın <br>tanıklarıyla çektik

Filmi katliamın
tanıklarıyla çektik

​Bosna Hersekli yönetmen, Srebrenitsa soykırımına mercek tutuyor.
Zaman ve güzergahla sınırlı

Zaman ve güzergahla sınırlı

​Kısıtlamada kimsenin muafiyeti yok.
CHP'li kesici itiraf etti

CHP'li kesici itiraf etti

​128 milyar dolar kaybolmaz, onu söyleyeyim.
Afrika’da yeni tehlike

Afrika’da yeni tehlike

​DEAŞ, Suriye ve Irak'ta azalan nüfusundan sonra buraya yöneldi.
Turgut Özal dualarla anıldı

Turgut Özal dualarla anıldı

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan İnfitar suresini okudu.
Galatasaray İzmir'de nefes aldı

Galatasaray İzmir'de nefes aldı

​Sarı kırmızılılar Kerem'in golleriyle Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Osmanlı çocuk şarkılarıyla 23 Nisan’a hazırız
Hayat

Osmanlı çocuk şarkılarıyla 23 Nisan’a hazırız

OMAR’ın Osmanlı çocuk musikisi üzerine hazırladığı kitap ve plak projesi 23 Nisan’da çıkıyor. İ.Ü. OMAR Müdürü Gönül Paçacı Tunçay, “Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin, Millî Mücadele’nin ve dolayısıyla Cumhuriyetin ilk yıllarının içinde yer aldığı, çok renkli, çok elemanlı, önemli bir repertuar ortaya çıktı. Zor bir süreçti, uzun sürdü ama tamamladık çok şükür; 23 Nisan’a denk gelmesinin de önemli ve anlamlı olacağını düşündük” diyor.
Filmi katliamın tanıklarıyla çektik
Hayat

Filmi katliamın tanıklarıyla çektik

Bosna Hersekli yönetmen Jasmila Zbanic, TRT ortak yapımı olan Quo Vadis, Aida?” da Srebrenitsa katliamına mercek tutuyor. Önümüzdeki günlerde sonuçları açıklanacak olan Oscar ödüllerinde “En iyi uluslararası film” dalında aday olan yapım, katliamı anlatan ilk uzun metrajlı film olması yönüyle de dikkat çekiyor. Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak çekilen filmin yönetmeni Zbanic, “Şahsen Srebrenitsa bana çok yakın çünkü kuşatma altındaki Saraybosna’daki savaştan sağ çıktım. Srebrenitsa halkıyla kaderimiz aynı olabilirdi” diyor.
Kardeşten kardeşe kuşaklar değişiyor
Hayat

Kardeşten kardeşe kuşaklar değişiyor

Adı Konmamış Çağda Yeni Anne Babalar adlı kitapla “Uzak Yakın Sohbetler” serisine devam eden Nazife Şişman ve Fatma Barbarosoğlu’nun ikinci kitabı Adı Konmamış Çağda Anne Babalar okurla buluştu. Değişimin hızına dikkat çeken Fatma Barbarosoğlu, “Günümüzde iki kardeş arasındaki kuşak farkı yüzyılın başındaki dede torun farkına eş değer neredeyse. Dolayısıyla ebeveynler her çocukta ilk defa çocuk sahibi olmanın acemiliğini yaşıyor” diyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.