Hayat Beyninde kurtla 30 yıl yaşadı
GENEL SAĞLIK

Beyninde kurtla 30 yıl yaşadı

Çin’de 30 yıl boyunda baş ağrısı çeken bir adamın beyninde 10 cm uzunluğunda kurt olduğu ortaya çıktı. Kurt, ameliyatla alındı.

Haber Merkezi DHA
10 cm uzunluğundaki kurt.
10 cm uzunluğundaki kurt.

Çin’in Jiangxi eyaletinde yaşayan Zhang (59) 30 yıl boyunca baş ağrısı ve bayılmalar yaşıyordu. 1989’da ilk baygınlığını geçiren Zhang, hastaneye kaldırıldığında ‘epilepsi’ tanısı koyuldu.

Epilepsi ilaçlarını kullanmaya başlamasına rağmen baş ağrısı ve bayılmaları kesilmeyen Zhang, geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye kaldırıldı ve yapılan MRI taramaları sonucunda beyninde 10 cm uzunluğunda bir kurt olduğu tespit edildi.

Akarsudan içtiği suyla girdi

999 Beyin Hastanesi Nöroloji Departmanı Başkanı Wu Jie, yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini ve Zhang’in beynindeki kurtun başarıyla çıkarıldığını duyurdu. Wu’ya göre, kurdun Zhang’in vücuduna bir akarsudan içtiği su ile girdi ve beynine kadar gitti.

Nefes borusundan 10 santimlik çivi çıktı
HAYAT
Nefes borusundan 10 santimlik çivi çıktı

Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği iddia edilen hasta ağız kanseriymiş
HAYAT
Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği iddia edilen hasta ağız kanseriymiş
OrdusunaABDye yanıt emri

Ordusuna
ABD'ye yanıt emri

Putin, ABD'nin füze testine yanıt verilmesini istedi.
Öldürülen teröristlisteden çıktı

Öldürülen terörist
listeden çıktı

300 bin TL ödülle aranıyor, gri listede yer alıyordu.
Bakanlık devreye girdi

Bakanlık
devreye girdi

​Emine Bulut'un çocuğu psikolog gözetiminde.
Patlamaya<br>hazır bomba: Gazze

Patlamaya
hazır bomba: Gazze

İsrail korkusundan Gazze halkını göçe teşvik ediyor.

​Kulübün yeni başkanı Hamza Albayrak oldu.
47 çocuğu <br>sokağa attı

47 çocuğu
sokağa attı

Gidecek yeri olmayan çocukları kapı önüne koydu.

KKTC'nin durumu<br>fiilen değişti

KKTC'nin durumu
fiilen değişti

​Monaco modeli kısmen uygulanıyor, sırada elektrik ve gaz var.
Operasyonlar<br>peş peşe geldi

Operasyonlar
peş peşe geldi

FETÖ'nün hava kuvvetleri ve özel eğitim yapılanmasına darbe.
Dünya devi <br>talip oldu

Dünya devi
talip oldu

'İstenmeyen adam' Kameni için şaşırtan iddia.
Fiyat kurnazlığı

Fiyat kurnazlığı

​Tarife açıklanmadan anlaşma yapmayın çağrısı.
Bir annenin feryadı!

Bir annenin feryadı!

HDP'lilerin dağa kaçırdığı oğlunu almak için bina önünde eyleme başladı.
Yüzlerce kişi<br>almak için sırada

Yüzlerce kişi
almak için sırada

​Fotoğrafları aralık ayından itibaren yayınlanacak.
Çin'in<br>laboratuvarı oldu

Çin'in
laboratuvarı oldu

Uygur Türklerini deney objesi olarak kullanıyorlar.
Mağduriyetler<br> engellendi

Mağduriyetler
engellendi

​İkinci el araçta 1,5 milyon kişi kilometre sorguladı.
Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

​Beşiktaş aradığı 6 numarayı Roma'da buldu.
Ayda<br>388 TL'ye konut

Ayda
388 TL'ye konut

50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.