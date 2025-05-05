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Binlerce galaksi tek karede görüntülendi

Binlerce galaksi tek karede görüntülendi

16:395/05/2025, Pazartesi
DHA
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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak projesi olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin derinliklerinden bir görüntü yayımladı.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak projesi olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin derinliklerinden bir görüntü yayımladı.

James Webb Uzay Teleskobu, 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksiyi tek karede görüntüledi. Avrupa Uzay Ajansı, NASA ve Kanada Uzay Ajansı’nın ortak çalışmasıyla elde edilen görüntü, gökyüzünün yalnızca Ay’ın beşte biri büyüklüğündeki bir bölgesine odaklanarak kaydedildi.

Avrupa Uzay Ajansı, NASA ve Kanada Uzay Ajansı’nın ortak projesi James Webb Uzay Teleskobu, 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki galaksilerin yer aldığı yeni bir görüntü yayımladı. Görüntü, gökyüzünün küçük bir bölümüne odaklanarak binlerce galaksiyi aynı karede kayıt altına aldı.


James Webb Uzay Teleskobu, 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksiyi tek karede görüntüledi.


Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak projesi olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin derinliklerinden bir görüntü yayımladı. Yalnızca Ay'ın beşte biri genişliğindeki bir gökyüzü parçasına odaklanan teleskop, 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksiyi tek karede görüntüledi. Görüntüde, ışık noktalarının büyük çoğunluğunu yıldızlar değil, farklı büyüklük ve biçimlerdeki galaksiler oluşturuyor. Bu galaksiler, evrenin oluşumundan bu yana geçen 13,8 milyar yıllık zaman çizelgesinde geçmişe doğru bir pencere açıyor.


JWST'nin elde ettiği veriler, evrenin yapısını inceleyen ‘COSMOS-Web' adlı uluslararası araştırma projesi kapsamında toplandı. Bu proje, galaksi kümelerinin oluşumu ve evrendeki dağılımını anlamayı hedefliyor. Chandra X-Işını Gözlemevi'nden alınan verilerle birleştirilen görüntüler, söz konusu kümenin bu karedeki en büyük galaksi grubu olduğunu gösteriyor.



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