Binlerce galaksi tek karede görüntülendi

Avrupa Uzay Ajansı, NASA ve Kanada Uzay Ajansı’nın ortak projesi James Webb Uzay Teleskobu, 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki galaksilerin yer aldığı yeni bir görüntü yayımladı. Görüntü, gökyüzünün küçük bir bölümüne odaklanarak binlerce galaksiyi aynı karede kayıt altına aldı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak projesi olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin derinliklerinden bir görüntü yayımladı. Yalnızca Ay'ın beşte biri genişliğindeki bir gökyüzü parçasına odaklanan teleskop, 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksiyi tek karede görüntüledi. Görüntüde, ışık noktalarının büyük çoğunluğunu yıldızlar değil, farklı büyüklük ve biçimlerdeki galaksiler oluşturuyor. Bu galaksiler, evrenin oluşumundan bu yana geçen 13,8 milyar yıllık zaman çizelgesinde geçmişe doğru bir pencere açıyor.