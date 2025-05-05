Türksat 7A için start verildi: “Türksat 6A ile uzayda yeni dönem başlattık, şimdi sırada Türksat 7A var”

“Bu da sadece teknik bir başarı değil; iletişimden savunmaya, ekonomiden diplomasiye kadar geniş bir yelpazede Türkiye’nin etki alanını artıran stratejik bir kazanımı olacak. Kapsama alanının genişlemesiyle birlikte ülkemizin hem ticari uydu hizmetlerinden elde ettiği gelir potansiyeli artacak hem de daha geniş bir coğrafyada dijital altyapı sağlayıcısı olarak tercih edilir bir ülke haline geleceğiz. Türksat 7A, yalnızca uzaya gönderilecek bir uydu değil; aynı zamanda Türkiye’nin dünyaya uzanan dijital eli olacak.”