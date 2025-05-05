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Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

15:495/05/2025, Pazartesi
AA
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Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Doğu Akdeniz'deki bazı illerde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunda, Kahramanmaraş'ın güneybatısında ve Hatay'ın kuzey kıyılarında, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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