Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunda, Kahramanmaraş'ın güneybatısında ve Hatay'ın kuzey kıyılarında, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.