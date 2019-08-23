Hayat Binlerce liralık ilaç çöpe atıldı
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Binlerce liralık ilaç çöpe atıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde öğrenciler evlerinde kullanılmayan miadı dolmuş ilaçları topladı. Çöpe gidecek olan toplam 6 bin 112 kutu ilacın mali değeri ise 146 bin lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi IHA
İnegöl Devlet Hastanesi girişinde sergilenen ilaçlar.
İnegöl Devlet Hastanesi girişinde sergilenen ilaçlar.

Devlet Hastanesi öncülüğünde, İnegöl kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle başlatılan projeyle öğrenciler evlerinde bulunan miadı geçmiş ilaçları topladı. Bir ay zarfında 6 bin 112 kutu ilaç toplandı. İnegöl Devlet Hastanesi girişinde sergilenen ilaçların maddi değeri ise 146 bin 888 lira.

Toplanan miadı geçmiş ilaçlar hastane personeli tarafından tek tek kayıt altına alındı. Ortaya ise korkunç bir rakam çıktı.

İlaçları gerektiği kadar kullanalım

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Devlet Hastanesi CEO'su Hayrettin Göçmen, "İnegöl çapında başlattığımız proje çerçevesinde, okullarımızda okuyan öğrencilerimizden evlerinden miadı geçmiş ilaçlarını getirmeleri talep edildi. Toplanmış olan miadı geçmiş ve kullanılmayan ilaçlar hastane idaremizce tek tek sayıldı ve not edildi. Öğrencilerin ancak yüzde 10’undan dönüş oldu. Ama ortaya çıkan rakam korkunç. Bu kadar kısa süre içinde toplanan miadı geçmiş ilaç kutusu sayısı tam 6 bin 112. Çöpe atılan ve her bir kuruşu yine bizlerden çıkan bu ilaçların toplam maddi değeri ise 146 in 888 TL. Çöpe atılan her bir ilaç ortak kamu kaynağıdır. Lütfen ilaçlarımızı gerektiği kadar tüketelim" diye konuştu.

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