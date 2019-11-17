Hayat Bir avuçluk mucize
GENEL SAĞLIK

Bir avuçluk mucize

Prematüre doğan bebeklere daha fazla önem vermek için 17 Kasım Dünya Prematüre Günü ilan edildi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl 15 milyon bebek prematüre doğuyor. Bunun sonucunda 1 milyonun üzerinde bebek ise yaşamının ilk yılını tamamlayamadan hayata gözlerini yumuyor. Türkiye’de her yıl 150 binden fazla bebek prematüre doğuyor.

AİLE BEBEKLERİNİ GÖREBİLMELİ

222 prematüre annesiyle görüşerek çarpıcı bir ankete imza atan El Bebek Gül Bebek Derneği, Türkiye’de erken doğum ile bebek sahibi olan anne-babaların yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Okay, “Ülkemizdeki yoğun bakım ünitelerinde ebeveyn-bebek birlikteliği kısıtlı imkanlarla sağlanıyor. Anne-babalar bebeklerini 7/24 ziyaret edebilmeli. Anne ve bebeğin erken kurduğu ten teması yoğun bakım sürecine ciddi pozitif katkı sunuyor” dedi. Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç ise “Erken doğum yapan annenin, hem ailesi hem de sağlık personeli tarafından çok iyi desteklenmesi ve bebeğiyle ilk andan itibaren mümkün olduğunca sık şekilde bir araya gelmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Sürücülere psikoteknik test

  • İstanbul’da otobüs durağına dalan halk otobüsünün yaşattığı dehşet, Avcılar’da bir servis minibüsünün öğrenciyi ezmesi ticari araç sürücülerinin belgelerini ve psikoteknik raporlarını bir kez daha gündeme getirdi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 1 Aralıktan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik teste girip rapor alması mecburi hale getirildi. Raporu olmayan araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira cezai işlem uygulayacak.

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