Hayat Bir Zamanlar Kıbrıs 1 Nisanda TRT 1de başlıyor
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“Bir Zamanlar Kıbrıs” 1 Nisan’da TRT 1’de başlıyor!

Perşembe gecelerinin en iddialı dizisi geliyor...

Haber Merkezi Diğer
Bir Zamanlar Kıbrıs
Bir Zamanlar Kıbrıs

Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” 1 Nisan Perşembe günü TRT1’de başlıyor.

TRT 1’in reyting rekoru kırmaya hazırlanan, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin ekranlara taşınacağı “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi 1 Nisan Perşembe günü izleyiciyle buluşuyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin önceki gün ekrana gelen ilk fragmanında; 1963 yılında tarihe Kanlı Noel gecesi olarak geçen, Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türklerine karşı düzenlediği saldırıdan yürekleri dağlayan görüntüler ekrana geldi.

Fragmanda; Sakız fabrikası sahibi Kemal Dereli’nin (Ahmet Kural), eşi İnci (Pelin Karahan) ve iki kız çocuğuyla birlikte adada mutlu bir yaşam sürerken, yapılan saldırılarla parçalanmaya başlayan hayatlarından ilk görüntüler ekrana yansıdı. Şiddetlenen olaylar nedeniyle, nişanlısı Ayşe’ye veda ederek Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı’nın (Serkan Çayoğlu) dönemin Kıbrıs Türk Cemaati Lideri Rauf Denktaş’la (Devrim Saltoğlu) birlikte verdiği mücadele ekrana yansıdı.

Gerçek olaylardan yola çıkarak hazırlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” güçlü oyuncu kadrosu, sarsıcı hikayesi ve dönemi tüm ayrıntılarıyla yansıtan başarılı prodüksiyonuyla perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olacak.

Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini Hakan İnan’ın yaptığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” 1 Nisan Perşembe günü ilk bölümüyle TRT1’de ekranlara merhaba diyecek.

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi

1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.

Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.


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