Birlikte kadınlar çok daha güçlü

Kadın girişimcilerin güçlenmesi ve iş dünyasında daha fazla varlık göstermesi amacıyla hayata geçen İş Kadınları Girişim Derneği İŞKAGİD, düzenlenen Tanıtım ve Tanışma etkinliğiyle faaliyetlerine resmen başladı. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Özkaya liderliğinde düzenlenen etkinliğe, farklı sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra, farklı sektörlerden kadın girişimciler de katıldı. İş dünyasında kadınların gücünü ve potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla kurulan İŞKAGİD, kadın girişimciliğini destekleyen lider dernek olarak Anadolu’dan dünya sahnesine uzanan bir platform oluşturmayı hedefliyor. Derneğintemel hedef ve faaliyet alanları arasında; eğitim ve mentorluk, ağ oluşturma ve iş birliği, görünürlük ve tanıtım yer alıyor. “Eğitim ve Mentorluk” ile kadın girişimcilere yönelik özel eğitim programları ve alanında uzman mentorlar ile işlerini geliştirmeleri ve potansiyellerini en üst seviyeye taşımaları için destek sağlamak hedefleniyor. “Ağ Oluşturma ve İş birliği” ile kadın girişimcilerin birbirleriyle ve iş dünyasındaki kritik bağlantılarla güçlü bir ağ kurmalarına yardımcı olmak ve bu ağlar sayesinde yeni iş fırsatlarının doğması ve kadınların iş dünyasında daha fazla varlık göstermesi sağlanıyor. “Görünürlük ve Tanıtım” ile de kadın girişimcilerin başarı hikâyelerini ve projelerini daha geniş kitlelere duyurarak, iş dünyasında daha fazla tanınırlık kazanmalarını sağlamak isteniyor.

İŞKAGİD Kurucu Başkanı Arzu Özkaya, kadın girişimciliğinin toplumsal dönüşümdeki rolüne dikkat çekiyor. Özkaya, “Bir kadının iş dünyasındaki gücü, sadece kendi hayatına değil, toplumsal yaşama da olumlu yansır. Kadın girişimciler iş dünyasında daha fazla yer aldıkça, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine önemli katkılar sağlayacaklardır. Türkiye’mizin dört bir yanından kadın girişimcileri bir araya getirmek, iş birliği ve dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak vizyonu ile yola çıkan derneğimizin bu ilk adımında bizlerle oldukları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diyor. İŞKAGİD’in, “Bir kadın tek başına çoğunluktur” fikri ve iyiliğin iyileştirici gücünü, kadınların potansiyellerini ortaya çıkararak dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye yönlendirme felsefesiyle hayata geçtiğini ifade eden Özkaya, “İş hayatındaki deneyimlerimizi paylaşmak ve enerjimizi bütünlemek için girişimci iş kadınlarıyla bir araya geldik. Ortak düşüncemiz, girişimciliği benimseyen kadınların hayatlarına dokunmanın, onların yalnız olmadıklarını hissettirmenin çok önemli olduğu idi. Kadınların iş dünyasında daha güçlü ve etkin olmaları için, onlara yol göstermek, ilham vermek ve iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla dernekleşme kararı aldık” şeklinde konuşuyor. İş dünyasında kadınların gücünü ve potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla kurulan İŞKAGİD bünyesinde, her kadın girişimcinin sadece üyeliğin ötesinde bir lider olarak yer alacağını ifadede eden Özkaya, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Üyelerimizle oluşturacağımız sinerjimizle İŞKAGİD’in kadın girişimciliğini destekleyen lider dernek olmasını hedefliyoruz. Anadolu’dan dünya sahnesine uzanan bir platform oluşturmak, kadınların girişimcilik potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmak ve sürdürülebilir başarılar elde etmelerine yardımcı olmak vizyonumuzun temel taşlarını oluşturuyor.”