Hayat Bizim sinema için omuz omuza
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

‘Bizim sinema’ için omuz omuza

Korkut Ata Film Festivali’nde seyirciyle buluşan Hayat Galiba Güzeldir filminin ünlü yönetmenli Vagif Mustafayev, En İyi Yönetmen Ödülü ile Azerbaycan’a geri döndü. Karabağ’ın işgalden kurtulduğu dönemi esir düşen iki Ermeni asker kardeşin üzerinden anlatan Mustafayev, ”Türk seyircisinin beğenisi bizim için kıymetli. Çünkü Azerbaycan seyircisinin gözü Türkiye’de” yorumunu yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Bizim sinema’ için omuz omuza
Vagif Mustafayev'in filmi.

Geçtiğimiz hafta Bursa’da ikincisi gerçekleşen Korkut Ata Film Festivali’nden gösterilen Hayat Galiba Güzeldir filmiyle En İyi Yönetmen ödülünü alan Azerbaycan’ın ünlü yönetmeni Vagif Mustafayev filminde Karabağ’ın işgalden kurtarılmasını anlatıyor. 44 günlük Vatan Savaşı sırasında Azerbaycan’a esir düşen iki Ermeni askerinin hikayesini dram-komedi tarzında beyaz perdeye taşıyan yönetmen Vagif Mustafayev uluslararası pek çok ödülün de sahibi. Yapımcı, yönetmen ve senarist Vagıf Mustafayev İstanbul’a bundan dört yıl kadar önce Türkiye Azerbaycan’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’ne jüri başkanlığı yaptığı dönemde geldiğinde Türk dünyasının sinemada tek yürek olmasını çokça arzuladığını dile getiriyor ve ekliyor: “Bugünkü festivalin tohumları da o günlerde atıldı.”

Vagif Mustafayev.
Vagif Mustafayev.

SİNEMAMIZ OMUZ OMUZA

Azerbaycan’da “Bizim Sinema” diye bir kanalları olduğunu ve orada Azerbaycan sinemasının gösterildiğini söyleyen Mustafayev, “Bugün mesela Azerbaycan’da ‘Bizim Sinema’ diye bir kanal var ve burada Azerbaycan filmleri gösteriliyor. Eğer sinema anlayışımızı genişletir ve omuz omuza verirsek ‘Bizim Sinemamız’ dediğimiz kavram daha da genişler. Türk sineması Azerbaycan, Kırgız, Özbek sineması gibi geniş bir alanda var olur ve ‘Bizim sinema’ daha da zenginleşir. Korkut Ata Film Fesitvali’nde işte yeniden kökümüze döndük ve buradan dallanıp budaklanarak Türk dünyasına yayılmayı umuyoruz” diyor.

KARABAĞ SAVAŞI’NI ANLATIYOR

Festivalden ödül alan filminin hikayesi ise 90’lara uzanıyor. 90’lı yılların başında Ceyhun Mirzeyev’in yönetmenliğini yaptığı Vagif Mustayayev’in ise senaryosunu yazdığı Feryad filmi yıllar içinde Azerbaycan’da en çok izlenen ve beğenilen filmler arasına girmiş. 1993 yılında vefat eden ünlü yönetmen Ceyhun Mirzeyev’in aynı zamanda son filmi olan Feryad halk tarafından büyük ilgi görünce filmin devamını çekmesi için Vagif Mustafayev’e teklif gelmiş. Mustafayev, “Feryad filminde bir Azerbaycan askerinin Ermenilere esir düşmesi anlatıyordu. Hayat Galiba Güzeldir filmi ise bir anlamda o filmin devamı oldu. Bu defa iki Ermeni kardeş Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a esir düşüyor. 30 yıl boyunca Ermenilerin işgal ettiği Karabağ topraklarının 44 günlük Vatan Savaşında kazanılan zaferi işte bu iki Ermeni esir kardeşin gözünden anlatıyorum” diyor. Filmin henüz Azerbaycan’da galası yapılmamış. “Bu filmimi uluslararası pek çok festival için istediler. Ancak ben ilk önce Korkut Ata Film Fesitvali’nde seyirciyle buluşsun istedim. Çünkü Türk seyircisinin beğenisi ve buradan alınan ödül Azerbaycan seyircisi için daha önemli. Azerbaycan halkı Türk seyircisinin zevkini önemsiyor ve kıymetli buluyor” diyen Mustafayev ülkesine En İyi Yönetmen ödülüyle döndü.

TÜRK DÜNYASININ NASRETTİN HOCA’SI

Vagif Mustafayev Özbekistan ve Azerbaycan arasında yapılan anlaşmayla Türk dünyasının ortak değeri olan Nasrettin Hoca ile ilgili bir film projesi üzerine çalıştıklarını dile getiriyor ve ekliyor: “Hazırlık aşaması bitti çekim aşamasındayız. Molla Nasrettin filmimizde ne Özbekistan’a ne Azerbaycan’a ait olacak. Bütün Türk halkının Molla Nasrettin’i olacak. Zor günlerin gerçek dostu Molla Nasrettin bütün Türk dünyasını beyaz perdede kucaklayacak bir hikaye yazdık.”

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