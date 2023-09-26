BM gönüllüleri Fatih'teki Kara Surları Millet Bahçesi'nde ağaç dikti: Gönlümüzü de buraya ektik

Millet bahçesinin filmini izleyen gönüllüler, belediye ekipleriyle birlikte ağaç dikti.

Gönüllülere ağaç dikiminde eşlik eden Turan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burası biliyorsunuz UNESCO Dünya Miras alanında kalan bir yer. Çok da anlamlı olduğu kanaatindeyim. BM gönüllülük heyetiyle beraber dünya miras alanı olan bölgede bir etkinlik gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

İlçe hakkında heyete bilgi veren Turan, 3 büyük medeniyete ev sahipliği yapan Fatih'in, yüzyıllar boyunca siyasi, ticari ve kültürel anlamda tarihin akışına etki eden birçok olaya şahitlik ettiğini söyledi.

'Gönlümüzü de buraya ektik'





UNV Heyeti Koordinatörü Toily Kurbanov ise gelen misafirlerin 160 farklı ülkede çalışan bir ekip olduğunu belirtti.

Dünya mirası olarak tanımlanan bu bölgeyi koruma konusunda büyük bir sorumluluk hissettiklerini ifade eden Kurbanov, şunları kaydetti:





"Bunu Türkiye'de yapmaktan özellikle mutluluk duyuyoruz. Çünkü Türk kültüründe, Türk DNA'sında gönüllülük gerçekten önemli bir yapı taşı. Deprem sonrası gönüllülükle yürüyen, deprem sonrası yaraları sarma faaliyetleri gibi. Ya da gönüllülük kelimesinin kökeni ‘gönül’ yani kalbe. Gönlümüzü de buraya ektik"