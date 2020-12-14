El açması puf puf Boşnak böreği

İster peynirlisini yapın ister kıymalısı veya patateslisini. Hangisini denerseniz deneyin çok beğeneceğiniz bir lezzet: Boşnak böreği. Sizler için patatesli Boşnak böreğini hazırladık. Mutlaka denemelisiniz...

Boşnak böreği.

Boşnak böreği tarifi için malzemeler

Hamur Malzemeleri

1/2 (Yarım) Su Bardağı Yoğurt

1/2 (Yarım) Su Bardağı Su

1/2 (Yarım) Su Bardağı Sıvı Yağ

1/2 (Yarım) Su Bardağı Süt

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1 Tatlı Kaşığı Kabartma Tozu

5 Su Bardağı Un

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Harç Malzemeleri

1 Adet Hilal Doğranmış Kuru Soğan

1 Diş Kıyılmış Sarımsak

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Çorba Kaşığı Sıvı Yağ

3 Adet Orta Boy Haşlanmış Ezilmiş Patates

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Yeteri Kadar Pul Biber

Üzeri İçin

Yeteri Kadar Sıvı Yağ

80 Gram Eritilmiş Tereyağı

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Boşnak böreği.

Boşnak böreği yapılışı

Hamur malzemeleri ile kulak memesinden yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde ederek yoğurun. Unu azar azar ilave edin. Hamuru 4 bezeye ayırın ve yuvarlayıp üzerini örtün, 1 saat dinlendirin. Bu esnada harç için soğan, sarımsak ve yağları tavaya alın. Soğanlar tamamen solana kadar pişirin. Ezilmiş patatesle karıştırın ve kalan malzemeleri serpip ılınması için kenara alın. Bezelerden bir tanesini hafif unlanmış tezgâhta merdane yardımıyla açabildiğiniz kadar incelterek yuvarlak açın. Bir fırça yardımıyla her yerini yağlayın. Kenardan bir parmak içeriye, bir parmak kalınlığında patatesli harcı dairenin hizasında yayın.

Açıkta kalan hamuru nazikçe çekiştirerek patateslerin üzerine kapatın ve her tarafından içe doğru hamuru nazikçe çekiştirip incelterek rulo şeklinde kıvırın.

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Her kıvırmada da boylu boyuna hamuru hafifçe fırça yardımıyla yağlayın. Hamurun ortasında kıvıracak alan kalmayınca bıçakla ortadan ikiye kesin. Kalan parçaları da incelterek sarın ve iki tane rulo elde edin. Ruloları 2 cm’lik ölçüde kesin ve her parçanın iki ucunu hafifçe çekiştirip altına katlayın ve önceden yağlanıp pişirme kâğıdı serilmiş fırın tepsisine yan yana dizin. Üzerine erittiğiniz yağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verin ve kızarmaya başlayınca ısıyı 180 dereceye düşürün. Altı ve üstünün iyice kızardığından emin olana kadar pişirin.

Boşnak böreği.

Boşnak böreği kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 dakikada hazırlanan Boşnak böreği 60 dakikada pişer.

Boşnak böreği kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi zor olan Boşnak böreği kalorisi 255.

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Boşnak böreği yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Boşnak böreği için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 13,5 lira.

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