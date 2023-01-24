Bozuk şurup alarmı: 300 çocuğun ölümüne neden oldu

Fransa'da yaklaşık üç bin ilaçta tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Kovid-19, bronşiolit ve grip salgınlarıyla karşı karşıya olan ülkede eczanelerde çocuklar için parasetamol ve amoksisilin bazlı ilaçlar bulmak zorlaştı. Paris'te eczacılık yapan Souhil Cherraben, "Hekimler, amoksisilini başka antibiyotiklerle değiştirmeleri için sağlık bildirimleri alıyor, bu da zamanla hem antibiyotik hem de amoksisilin kalmamasına yol açıyor. Bizim de elimiz ayağımız bağlı, ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.