Dünya Fransada ilaç kıtlığı büyüyor Üç bin ilaçta tedarik sıkıntısı
AVRUPA

Fransa'da ilaç kıtlığı büyüyor: Üç bin ilaçta tedarik sıkıntısı

Fransa'da yaklaşık üç bin ilaçta tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Kovid-19, bronşiolit ve grip salgınlarıyla karşı karşıya olan ülkede eczanelerde çocuklar için parasetamol ve amoksisilin bazlı ilaçlar bulmak zorlaştı.

Paris'te eczacılık yapan Souhil Cherraben, "Hekimler, amoksisilini başka antibiyotiklerle değiştirmeleri için sağlık bildirimleri alıyor, bu da zamanla hem antibiyotik hem de amoksisilin kalmamasına yol açıyor. Bizim de elimiz ayağımız bağlı, ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Fransada ilaç kıtlığı büyüyor: Üç bin ilaçta tedarik sıkıntısı
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Fransa'nın başkenti Paris'in batısındaki Yvelines vilayetinde eczacılık yapan Souhil Cherraben, aylardır devam eden kıtlığın birçok ilacı kapsadığını söyledi. Cherraben, tedarikinde sıkıntı yaşadıkları arasında parasetamol içeren bir ilacın da bulunduğunu ve çok az sayıda temin edilebildiğini anlattı. Çocuklara yönelik amoksisilin antibiyotiğinde de gerçek anlamda kıtlık yaşandığına dikkati çeken Cherraben, bu kıtlığın, önce ilacın şurup formuna, ardından çocuklara vermek amacıyla ikiye böldükleri, yetişkinler için üretilen tablet formuna yayıldığını dile getirdi.

Şurup kıtlığı da var

Cherraben, "Bu nedenle hekimler, amoksisilini başka antibiyotiklerle değiştirmeleri için sağlık bildirimleri alıyor, bu da zamanla hem antibiyotik hem de amoksisilin kalmamasına yol açıyor, bizim de elimiz ayağımız bağlı, ne yapacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu. Serum fizyolojik ve şurup kıtlığına da dikkati çeken Cherraben, ilaçların bulunamaması nedeniyle özellikle gece nöbetçi eczanelerin yaşadığı zorlukları dile getirdi. İlaç kıtlığının yanı sıra Fransa'da hafta başından bu yana süren pratisyen hekimlerin grevine dikkati çeken Cherraben, hekim ve ilaç olmayınca eczacıların "pek bir işe yaramadıkları" yorumunda bulundu. Ulusal İlaç Ajansı (ANSM), çocuklara yönelik amoksisilin bazlı antibiyotiklerde tedarik sıkıntısı yaşandığını onaylarken bunu antibiyotik tüketiminin artması ve üretimde yaşanan sorunlara bağladı.

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  • Amoksisilin üretim kapasitesinin Kovid-19 salgını öncesindeki seviyeye ulaşmadığına işaret eden ANSM, amoksisilin içeren ilaçların reçetelendirilmesine ve satışına ilişkin tavsiyeleri barındıran açıklama yayımladı. Açıklamada doktorlara viral bir enfeksiyon için antibiyotik yazmamaları tavsiyesi yer alıyor.

ANSM, bazı ilaçlarda yaşanan kıtlığa karşı ithalat kaynaklarının çeşitlendirilmesi gibi adımlar attıklarını açıkladı.

İlaç kıtlığı, çocuklara yönelik olanlarla sınırlı değil

ANSM verilerine göre, Fransa'da 2022'de yaklaşık 3 bin ilaçta tedarik sıkıntısı veya kıtlık yaşanmakta. Bu sayı 2018'de 871 idi. Bunların arasında öksürük şurubu ve kalp hastalıklarıyla ilgili ilaçlar da bulunuyor. Fransa Sağlık Bakanlığı, bazı antibiyotik ve parasetamol bazlı ilaçların çocuklara yönelik çeşitlerinde tedarik sıkıntılarının birkaç hafta daha süreceğini duyurdu.

  • Fransa Sağlık Bakanı Francois Braun, ülkenin bu hafta 3 salgınla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, bunun "çok tehlikeli bir hafta olduğunu" dile getirdi.

Braun, grip vakalarındaki ciddi artış nedeniyle yoğun bakım servislerinin doluluğuna dikkati çekti. Fransız Bakan, gelecek ay ülkenin sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması için çalışma başlatacaklarını söyledi.

İlaç üretiminin yeniden Fransa'ya taşınması çağrısı

İngiltere ve Almanya'da da çok sayıda ilaçta kıtlık yaşanırken Kovid-19 salgınının etkisindeki Çin'de ay başında bazı ilaçların tedarikinde sıkıntılar baş gösterdi. Parasetamol ve ibuprofen bazlı ilaçlardaki talep artışına karşı Çin, parasetamol içerikli ilaç üretimini artırmayı ve ihracatını durdurmayı kararlaştırdı. Çin'in yurt dışından ilaç satın almayı kararlaştırmasıyla Fransa ve Avrupa'da ilaç tedarikindeki sıkıntının derinleşmesi öngörülüyor.

Yüzde 80'i Çin'de üretiliyor

Fransa'daki Üniversite Hastaneleri Tıbbi Kuruluş Komisyonları Başkanları Konferansı Başkanı Remi Salomon, 24 Aralık'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlaçlarımızın ham maddesi olan etken maddelerin yüzde 80'i Çin ve Hindistan'da üretiliyor. Şu anda Çin'i etkisi altına alan Kovid-19 dalgası, muhtemelen birçok ilaçta tedarik zorluklarımızı derinleştirecek" ifadelerini kullandı. Salomon, ilaç üretiminin yeniden Fransa'ya taşınması çağrısında bulundu.

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